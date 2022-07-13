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أمانة الرياض تطرح مشروعًا استثماريًا لتوفير 6,700 موقف للسيارات في منطقة العليا

بعد موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص لقطاع البلديات

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الإثنين، طرح مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وإدارة مواقف سيارات بسعة إجمالية تبلغ 6,703 مركبات في نطاق حي العليا الذي يُعد أحد أكثر مواقع المدينة حيويّة واجتذابًا للزوار.

وحددت الأمانة موقع المشروع في المنطقة الواقعة بين طريق العروبة شمالاً وطريق مكة المكرّمة جنوبًا، وطريق العليا شرقًا وطريق الملك فهد غربًا، وتتنوع المواقف ما بين 4,174 موقفًا على الشارع، 2,529 موقفًا يتم إنشاؤها ضمن مبانٍ متعددة الأدوار على 13 قطعة أرض مختلفة المساحة في نطاق المنطقة المحددة، مع تخصيص ما نسبته 25 بالمائة من مساحة هذه المباني للاستعمال التجاري.

ويهدف المشروع، الذي يأتي وفق نموذج المشاركة في الإيرادات بعقد BOT (البناء، التشغيل، التحويل)، إلى معالجة إشكاليات الازدحام المروري، وتخفيف مستويات التلوث البيئي، والمحافظة على المظهر العام بمعالجة أحد عناصر التشوّه البصري، وتفعيل مكونات المدن الذكية، إضافة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية للمدينة بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات البلدية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

يأتي هذا المشروع بعد موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات على إطلاق باكورة مشاريع مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات والبدء بإجراءات الطرح بعد استكمال الدراسات اللازمة كافة بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، ويعد المشروع أحد مشاريع مبادرة مواقف السيارات المندرجة ضمن خطة التخصيص في قطاع البلديات، وتهدف الخطة إلى رفع كفاءة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين، وتحفيز المشاريع ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية من خلال تصميم نماذج تجذب القطاع الخاص للمشاركة وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر مع مراعاة حفظ حقوق سكان المدن وضمان علاقة تشاركية ناجحة ومتوازنة بين البلديات والقطاع الخاص.

ودعت الأمانة المستثمرين المهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات المتضمن معلومات عامة عن المشروع من خلال موقعها الإلكتروني، أو بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، أو الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، مشيرة إلى أن مدة مرحلة تقديم الطلبات (ثلاثة أسابيع) تنتهي يوم الإثنين 13 ذي الحجة 1441هـ الموافق 3 أغسطس 2020.

رابط المشروع https://eservices-pre.alriyadh.gov.sa/Pages/Parking/Ar/Home

أمانة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الرياض تطرح مشروعًا استثماريًا لتوفير 6,700 موقف للسيارات في منطقة العليا
سبق

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الإثنين، طرح مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وإدارة مواقف سيارات بسعة إجمالية تبلغ 6,703 مركبات في نطاق حي العليا الذي يُعد أحد أكثر مواقع المدينة حيويّة واجتذابًا للزوار.

وحددت الأمانة موقع المشروع في المنطقة الواقعة بين طريق العروبة شمالاً وطريق مكة المكرّمة جنوبًا، وطريق العليا شرقًا وطريق الملك فهد غربًا، وتتنوع المواقف ما بين 4,174 موقفًا على الشارع، 2,529 موقفًا يتم إنشاؤها ضمن مبانٍ متعددة الأدوار على 13 قطعة أرض مختلفة المساحة في نطاق المنطقة المحددة، مع تخصيص ما نسبته 25 بالمائة من مساحة هذه المباني للاستعمال التجاري.

ويهدف المشروع، الذي يأتي وفق نموذج المشاركة في الإيرادات بعقد BOT (البناء، التشغيل، التحويل)، إلى معالجة إشكاليات الازدحام المروري، وتخفيف مستويات التلوث البيئي، والمحافظة على المظهر العام بمعالجة أحد عناصر التشوّه البصري، وتفعيل مكونات المدن الذكية، إضافة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية للمدينة بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات البلدية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

يأتي هذا المشروع بعد موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات على إطلاق باكورة مشاريع مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات والبدء بإجراءات الطرح بعد استكمال الدراسات اللازمة كافة بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، ويعد المشروع أحد مشاريع مبادرة مواقف السيارات المندرجة ضمن خطة التخصيص في قطاع البلديات، وتهدف الخطة إلى رفع كفاءة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين، وتحفيز المشاريع ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية من خلال تصميم نماذج تجذب القطاع الخاص للمشاركة وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر مع مراعاة حفظ حقوق سكان المدن وضمان علاقة تشاركية ناجحة ومتوازنة بين البلديات والقطاع الخاص.

ودعت الأمانة المستثمرين المهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات المتضمن معلومات عامة عن المشروع من خلال موقعها الإلكتروني، أو بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، أو الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، مشيرة إلى أن مدة مرحلة تقديم الطلبات (ثلاثة أسابيع) تنتهي يوم الإثنين 13 ذي الحجة 1441هـ الموافق 3 أغسطس 2020.

رابط المشروع https://eservices-pre.alriyadh.gov.sa/Pages/Parking/Ar/Home

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
01:43 PM
اخر تعديل
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
02:39 PM

أمانة الرياض تطرح مشروعًا استثماريًا لتوفير 6,700 موقف للسيارات في منطقة العليا

بعد موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص لقطاع البلديات

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الإثنين، طرح مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وإدارة مواقف سيارات بسعة إجمالية تبلغ 6,703 مركبات في نطاق حي العليا الذي يُعد أحد أكثر مواقع المدينة حيويّة واجتذابًا للزوار.

وحددت الأمانة موقع المشروع في المنطقة الواقعة بين طريق العروبة شمالاً وطريق مكة المكرّمة جنوبًا، وطريق العليا شرقًا وطريق الملك فهد غربًا، وتتنوع المواقف ما بين 4,174 موقفًا على الشارع، 2,529 موقفًا يتم إنشاؤها ضمن مبانٍ متعددة الأدوار على 13 قطعة أرض مختلفة المساحة في نطاق المنطقة المحددة، مع تخصيص ما نسبته 25 بالمائة من مساحة هذه المباني للاستعمال التجاري.

ويهدف المشروع، الذي يأتي وفق نموذج المشاركة في الإيرادات بعقد BOT (البناء، التشغيل، التحويل)، إلى معالجة إشكاليات الازدحام المروري، وتخفيف مستويات التلوث البيئي، والمحافظة على المظهر العام بمعالجة أحد عناصر التشوّه البصري، وتفعيل مكونات المدن الذكية، إضافة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية للمدينة بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات البلدية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

يأتي هذا المشروع بعد موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات على إطلاق باكورة مشاريع مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات والبدء بإجراءات الطرح بعد استكمال الدراسات اللازمة كافة بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، ويعد المشروع أحد مشاريع مبادرة مواقف السيارات المندرجة ضمن خطة التخصيص في قطاع البلديات، وتهدف الخطة إلى رفع كفاءة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين، وتحفيز المشاريع ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية من خلال تصميم نماذج تجذب القطاع الخاص للمشاركة وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر مع مراعاة حفظ حقوق سكان المدن وضمان علاقة تشاركية ناجحة ومتوازنة بين البلديات والقطاع الخاص.

ودعت الأمانة المستثمرين المهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات المتضمن معلومات عامة عن المشروع من خلال موقعها الإلكتروني، أو بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، أو الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، مشيرة إلى أن مدة مرحلة تقديم الطلبات (ثلاثة أسابيع) تنتهي يوم الإثنين 13 ذي الحجة 1441هـ الموافق 3 أغسطس 2020.

رابط المشروع https://eservices-pre.alriyadh.gov.sa/Pages/Parking/Ar/Home

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