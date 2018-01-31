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رئيس "الانتقالي" السوداني يهدد بتشكيل حكومة طوارئ

"البرهان" رفض المنازعات المعطلة لتكوينها

ذكرت صحيفة "اليوم التالي" السودانية، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، هدد اليوم (الأحد)، بتجاوز الأحزاب السياسية والقوى المشاركة في الحكومة وتشكيل حكومة طوارئ برئاسة رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك.

وأضافت الصحيفة أن "البرهان" بدا خلال اجتماع لمجلس شركاء الفترة الانتقالية، غاضباً بشدة من حالة التنازع، التي عطلت تكوين الحكومة، وقال: "إنه لا يملك خيارًا سوى الخروج للشعب واطلاعه على الفشل في التوافق على تشكيل الحكومة، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وبينت "اليوم التالي" أن "البرهان" اعتبر أن أوضاع البلاد لا تحتمل المزيد من التلكؤ.

وأشارت إلى أن بعض قادة قوى الحرية والتغيير- الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية - طلبوا من "البرهان"، عدم الإقدام على خطوة تشكيل حكومة طوارئ، ووعدوه بالإسراع في إنجاز المهمة وفق المصفوفة الزمنية، التي اعتمدها مجلس الشركاء.

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رئيس "الانتقالي" السوداني يهدد بتشكيل حكومة طوارئ
سبق

ذكرت صحيفة "اليوم التالي" السودانية، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، هدد اليوم (الأحد)، بتجاوز الأحزاب السياسية والقوى المشاركة في الحكومة وتشكيل حكومة طوارئ برئاسة رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك.

وأضافت الصحيفة أن "البرهان" بدا خلال اجتماع لمجلس شركاء الفترة الانتقالية، غاضباً بشدة من حالة التنازع، التي عطلت تكوين الحكومة، وقال: "إنه لا يملك خيارًا سوى الخروج للشعب واطلاعه على الفشل في التوافق على تشكيل الحكومة، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وبينت "اليوم التالي" أن "البرهان" اعتبر أن أوضاع البلاد لا تحتمل المزيد من التلكؤ.

وأشارت إلى أن بعض قادة قوى الحرية والتغيير- الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية - طلبوا من "البرهان"، عدم الإقدام على خطوة تشكيل حكومة طوارئ، ووعدوه بالإسراع في إنجاز المهمة وفق المصفوفة الزمنية، التي اعتمدها مجلس الشركاء.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
04:26 PM

رئيس "الانتقالي" السوداني يهدد بتشكيل حكومة طوارئ

"البرهان" رفض المنازعات المعطلة لتكوينها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت صحيفة "اليوم التالي" السودانية، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، هدد اليوم (الأحد)، بتجاوز الأحزاب السياسية والقوى المشاركة في الحكومة وتشكيل حكومة طوارئ برئاسة رئيس الوزراء الحالي عبد الله حمدوك.

وأضافت الصحيفة أن "البرهان" بدا خلال اجتماع لمجلس شركاء الفترة الانتقالية، غاضباً بشدة من حالة التنازع، التي عطلت تكوين الحكومة، وقال: "إنه لا يملك خيارًا سوى الخروج للشعب واطلاعه على الفشل في التوافق على تشكيل الحكومة، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وبينت "اليوم التالي" أن "البرهان" اعتبر أن أوضاع البلاد لا تحتمل المزيد من التلكؤ.

وأشارت إلى أن بعض قادة قوى الحرية والتغيير- الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية - طلبوا من "البرهان"، عدم الإقدام على خطوة تشكيل حكومة طوارئ، ووعدوه بالإسراع في إنجاز المهمة وفق المصفوفة الزمنية، التي اعتمدها مجلس الشركاء.

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