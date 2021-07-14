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لمدة 4 سنوات.. " الحديثي" رئيساً لنادي أبها

اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مجلس إدارة نادي أبها لمدة 4 سنوات برئاسة الدكتور أحمد بن إبراهيم الحديثي، وفهد أحمد آل مفرح نائباً للرئيس وعضوية كل من :

أحمد المتحمي وخالد الشهري ورانية عسيري وسفيان آل عايض وعلي أبوسرهد وطارق أبو ملحة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لمدة 4 سنوات.. " الحديثي" رئيساً لنادي أبها
سبق

اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مجلس إدارة نادي أبها لمدة 4 سنوات برئاسة الدكتور أحمد بن إبراهيم الحديثي، وفهد أحمد آل مفرح نائباً للرئيس وعضوية كل من :

أحمد المتحمي وخالد الشهري ورانية عسيري وسفيان آل عايض وعلي أبوسرهد وطارق أبو ملحة.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
09:15 PM

لمدة 4 سنوات.. " الحديثي" رئيساً لنادي أبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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اعتمد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مجلس إدارة نادي أبها لمدة 4 سنوات برئاسة الدكتور أحمد بن إبراهيم الحديثي، وفهد أحمد آل مفرح نائباً للرئيس وعضوية كل من :

أحمد المتحمي وخالد الشهري ورانية عسيري وسفيان آل عايض وعلي أبوسرهد وطارق أبو ملحة.

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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