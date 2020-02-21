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صورة وبيان مقتضب.. "الأمن الأمريكي" يبحث تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية

استمر الاجتماع أكثر من ساعتين وانتهى بإعلان تغيير في جدول "بايدن"

أفاد البيت الأبيض في بيان مقتضب أمس الأحد بأن الرئيس جو بايدن عقد اجتماعًا لمجلس الأمن القومي لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالتعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، حضر الاجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وفق ما أظهرت صورة للاجتماع.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية محلية أن لقاء بايدن بأعضاء فريق أمنه القومي استمر أكثر من ساعتين بقليل، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وموسكو بشأن الأزمة الأوكرانية.

وبعد انتهاء الاجتماع تم إعلان تغيير في جدول بايدن؛ إذ قال البيت الأبيض إنه سيتوجه إلى ولاية ديلاوير بدلاً من البقاء في العاصمة واشنطن، قبل أن يعلن مجددًا بقاء الرئيس في واشنطن هذه الليلة.


وقال مسؤول في البيت الأبيض: "كان لدى الرئيس أمر يتعلق بأسرته، وكان يستدعي سفره إلى ويلمنغتون بولاية ديلاوير الليلة، لكنه لن يذهب، وسيبقى في واشنطن العاصمة".

أمريكا واشنطن مجلس الأمن القومي الأميركي الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا موسكو أوكرانيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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صورة وبيان مقتضب.. "الأمن الأمريكي" يبحث تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية
سبق

أفاد البيت الأبيض في بيان مقتضب أمس الأحد بأن الرئيس جو بايدن عقد اجتماعًا لمجلس الأمن القومي لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالتعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، حضر الاجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وفق ما أظهرت صورة للاجتماع.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية محلية أن لقاء بايدن بأعضاء فريق أمنه القومي استمر أكثر من ساعتين بقليل، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وموسكو بشأن الأزمة الأوكرانية.

وبعد انتهاء الاجتماع تم إعلان تغيير في جدول بايدن؛ إذ قال البيت الأبيض إنه سيتوجه إلى ولاية ديلاوير بدلاً من البقاء في العاصمة واشنطن، قبل أن يعلن مجددًا بقاء الرئيس في واشنطن هذه الليلة.


وقال مسؤول في البيت الأبيض: "كان لدى الرئيس أمر يتعلق بأسرته، وكان يستدعي سفره إلى ويلمنغتون بولاية ديلاوير الليلة، لكنه لن يذهب، وسيبقى في واشنطن العاصمة".

21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
01:06 AM

صورة وبيان مقتضب.. "الأمن الأمريكي" يبحث تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية

استمر الاجتماع أكثر من ساعتين وانتهى بإعلان تغيير في جدول "بايدن"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد البيت الأبيض في بيان مقتضب أمس الأحد بأن الرئيس جو بايدن عقد اجتماعًا لمجلس الأمن القومي لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالتعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، حضر الاجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وفق ما أظهرت صورة للاجتماع.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية محلية أن لقاء بايدن بأعضاء فريق أمنه القومي استمر أكثر من ساعتين بقليل، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وموسكو بشأن الأزمة الأوكرانية.

وبعد انتهاء الاجتماع تم إعلان تغيير في جدول بايدن؛ إذ قال البيت الأبيض إنه سيتوجه إلى ولاية ديلاوير بدلاً من البقاء في العاصمة واشنطن، قبل أن يعلن مجددًا بقاء الرئيس في واشنطن هذه الليلة.


وقال مسؤول في البيت الأبيض: "كان لدى الرئيس أمر يتعلق بأسرته، وكان يستدعي سفره إلى ويلمنغتون بولاية ديلاوير الليلة، لكنه لن يذهب، وسيبقى في واشنطن العاصمة".

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