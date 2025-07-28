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لأول مرة.. سعودي يختبر مركبًا يثبط التصاق الصفائح الدموية والتجلط

منحته جامعة "ريدنج" الدكتوراه في تخصص أمراض الدم والقابلية 80%

نجح المبتعث السعودي من جامعة الملك خالد محمد سحيم أبوحسان، خلال دراسة الدكتوراه، في اختبار مركب لأول مرة يستخدم في تثبيط عمليات الالتصاق بين الصفايح الدمويه وتقليل عملية التجلط.

هذا وقد أجريت أبحاث على الإنسان أثبتت قابلية هذا المركب في تقليل حدوث هذا الالتصاق إلى ما يقارب 80%.

ومنحت جامعة ريدنج "أبو حسان" درجة الدكتوراه في تخصص أمراض الدم مع تسجيل إنجاز طبي جديد يضاف إلى منجزات المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن "أبو حسان" قد حصل على عدد من مكافآت التميز خلال رحلته البحثية، وشارك في عدة مؤتمرات دولية بمشاركات علمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لأول مرة.. سعودي يختبر مركبًا يثبط التصاق الصفائح الدموية والتجلط
سبق

نجح المبتعث السعودي من جامعة الملك خالد محمد سحيم أبوحسان، خلال دراسة الدكتوراه، في اختبار مركب لأول مرة يستخدم في تثبيط عمليات الالتصاق بين الصفايح الدمويه وتقليل عملية التجلط.

هذا وقد أجريت أبحاث على الإنسان أثبتت قابلية هذا المركب في تقليل حدوث هذا الالتصاق إلى ما يقارب 80%.

ومنحت جامعة ريدنج "أبو حسان" درجة الدكتوراه في تخصص أمراض الدم مع تسجيل إنجاز طبي جديد يضاف إلى منجزات المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن "أبو حسان" قد حصل على عدد من مكافآت التميز خلال رحلته البحثية، وشارك في عدة مؤتمرات دولية بمشاركات علمية.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
01:30 PM

لأول مرة.. سعودي يختبر مركبًا يثبط التصاق الصفائح الدموية والتجلط

منحته جامعة "ريدنج" الدكتوراه في تخصص أمراض الدم والقابلية 80%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,017

نجح المبتعث السعودي من جامعة الملك خالد محمد سحيم أبوحسان، خلال دراسة الدكتوراه، في اختبار مركب لأول مرة يستخدم في تثبيط عمليات الالتصاق بين الصفايح الدمويه وتقليل عملية التجلط.

هذا وقد أجريت أبحاث على الإنسان أثبتت قابلية هذا المركب في تقليل حدوث هذا الالتصاق إلى ما يقارب 80%.

ومنحت جامعة ريدنج "أبو حسان" درجة الدكتوراه في تخصص أمراض الدم مع تسجيل إنجاز طبي جديد يضاف إلى منجزات المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن "أبو حسان" قد حصل على عدد من مكافآت التميز خلال رحلته البحثية، وشارك في عدة مؤتمرات دولية بمشاركات علمية.

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10 مليارات ..

10 مليارات ..

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