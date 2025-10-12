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"نيويورك تايمز": ترامب خطّط للظهور بقميص "سوبرمان" لحظة خروجه من المستشفى

تحدث عن الفكرة في مكالمات هاتفية متعددة إلا أنه تراجع عن هذه الخطوة في نهاية المطاف

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب كان ينوي الظهور بشكل مثير لدى مغادرته مركز "وولتر ريد" الطبي العسكري بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة من داخل المستشفى قولها إن ترامب كشف عن رغبته بعدم الظهور بمظهر الشخص الضعيف لدى خروجه من المستشفى، وأنه كان يرغب في تمزيق قميصه للكشف عن قميص آخر عليه صورة أو شارة البطل الخارق "سوبرمان".

وأضافت وفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم" أن ترامب تحدّث عن الفكرة في مكالمات هاتفية متعددة؛ إلا أنه تراجع عن هذه الخطوة في نهاية المطاف.

دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد

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"نيويورك تايمز": ترامب خطّط للظهور بقميص "سوبرمان" لحظة خروجه من المستشفى
سبق

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب كان ينوي الظهور بشكل مثير لدى مغادرته مركز "وولتر ريد" الطبي العسكري بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة من داخل المستشفى قولها إن ترامب كشف عن رغبته بعدم الظهور بمظهر الشخص الضعيف لدى خروجه من المستشفى، وأنه كان يرغب في تمزيق قميصه للكشف عن قميص آخر عليه صورة أو شارة البطل الخارق "سوبرمان".

وأضافت وفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم" أن ترامب تحدّث عن الفكرة في مكالمات هاتفية متعددة؛ إلا أنه تراجع عن هذه الخطوة في نهاية المطاف.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
08:36 AM

"نيويورك تايمز": ترامب خطّط للظهور بقميص "سوبرمان" لحظة خروجه من المستشفى

تحدث عن الفكرة في مكالمات هاتفية متعددة إلا أنه تراجع عن هذه الخطوة في نهاية المطاف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن الرئيس دونالد ترامب كان ينوي الظهور بشكل مثير لدى مغادرته مركز "وولتر ريد" الطبي العسكري بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة من داخل المستشفى قولها إن ترامب كشف عن رغبته بعدم الظهور بمظهر الشخص الضعيف لدى خروجه من المستشفى، وأنه كان يرغب في تمزيق قميصه للكشف عن قميص آخر عليه صورة أو شارة البطل الخارق "سوبرمان".

وأضافت وفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم" أن ترامب تحدّث عن الفكرة في مكالمات هاتفية متعددة؛ إلا أنه تراجع عن هذه الخطوة في نهاية المطاف.

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