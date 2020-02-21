"أمانة الطائف" تحتفي بـ"يوم التأسيس" عبر برامج ورسائل وطنية

تستذكر الملاحم البطولية خلال تاريخ المملكة منذ 300 عام

استعدت أمانة الطائف للاحتفاء بيوم التأسيس، من خلال الإعداد لجملة من البرامج والإنجازات التي تُضفي أجواء الاحتفاء باليوم الذي أسس فيه الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ، في تأكيد على رسوخ هذا الوطن العظيم وتاريخه المجيد المُمتد لأكثر من 300 عام.

وأوضحت أمانة الطائف في بيانٍ لها ورد "سبق"؛ أنها بثت الرسائل الوطنية والتي تستذكر الملاحم البطولية والإنجازات الوطنية عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات الإعلانية بمداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى رفع الأعلام على أعمدة الإنارة وتزيين الأعمدة بالأشكال المضيئة وأشرطة الإنارة المضيئة باللون الأخضر، وتتضمن فعاليات الاحتفاء إضاءة مبنى الأمانة والمباني البلدية، وتهيئة الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية، ومداخل ومخارج المدينة، والمنطقة التاريخية بوسط الطائف.