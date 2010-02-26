حائل .. "الناحل" يحقّق المركز الثاني على المملكة في "إبداع 2018"

ضمن 48 طالباً و54 طالبة وخلال الفترة من 6 إلى 8 جُمادى الآخرة

حقّق الطالب بثانوية الصديق بحائل عبد الإله بن غازي الناحل؛ المركز الثاني على مستوى المملكة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2018م"، الذي نظّمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم.

رعى الأولمبياد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز؛ خلال الفترة من 6 إلى 8 جُمادى الآخرة 1439هـ، وتنافس فيه 48 طالباً و54 طالبة من موهوبي الوطن في جامعة الفيصل بمدينة الرياض.

وقدّم مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني؛ التهاني لوالدَي الطالب عبد الإله الناحل؛ على هذا الإنجاز الذي يأتي تتويجاً لإبداع الطالب الذي عوّدنا على الإنجازات، فهو من الطلاب المبدعين والمتميزين، مثمّناً جهود المدرسة وإدارة الموهوبين على ما بذلوه من جهود.

جديرٌ بالذكر, أن الطالب "الناحل"؛ هو أول طالب تمّ تسريعه على مستوى الإدارة للتعليم بمنطقة حائل واجتاز اختبارات التسريع وتمّ انتقاله من الصف الأول المتوسط للصف الثالث المتوسط، وسبق أن كُرِّم من أمير حائل السابق الأمير سعود بن عبدالمحسن.

وأوضح قائد ثانوية الصديق مشعل الضمادي؛ أن الطالب عبد الإله الناحل؛ أحد الطلاب المتميزين بالمدرسة ومن مرتادي نادي الابتكارات الطلابية، وأشار إلى أن الطالب تلقى دعوات مشاركة من جامعات بريطانية وفرنسية خلال الصيف المقبل.

وأعرب والد الطالب غازي الناحل؛ عن سعادته الغامرة بالإنجاز الذي تحقق لابنه؛ لافتاً إلى أن ذلك، بفضل الله أولاً، ثم بالدعم الذي يجده التعليم بشكل عام والموهوبون بشكل خاص من حكومتنا الرشيدة، وأمير حائل ومسؤولي "تعليم حائل".