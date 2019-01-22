تراجعت أسعار النفط أمس بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في سبعة أعوام خلال الأسبوع؛ حيث دفعت زيادة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية المستثمرين إلى حصد أرباح من الصعود. وبحسب "رويترز": فقدت زيادة أسعار الخام في الآونة الأخيرة الزخم، الخميس، عندما أنهى برنت والخام الأمريكي جلسة التداول بخسائر بسيطة، إلا أن خامَي القياس قد ارتفعا أكثر من 10 في المائة منذ بداية العام، وسط مخاوف من شح الإمدادات. وأظهرت بيانات أيضًا انخفاضًا محدودًا في استهلاك الخام في مصافي التكرير؛ مما يشير إلى تراجع في الطلب. وتصاعدت المخاوف بشأن الإمدادات خلال الأسبوع بسبب العوامل الجيوسياسية. وقالت وكالة الطاقة الدولية: "إن من المتوقع أن يتجاوز المعروض النفطي الطلب قريبًا؛ إذ إن من المنتظر أن يضخ بعض المنتجين الخام عند أعلى المستويات على الإطلاق أو فوقها، فيما يصمد الطلب رغم انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا. وقالت إدارة معلومات الطاقة: "إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما تراجعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي". وأظهرت بيانات الإدارة انخفاض استهلاك الخام في مصافي التكرير 120 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الماضي، وزيادة معدلات تشغيل المصافي 0.3 في المائة.

بقي صامدًا وتجاهل "أوميكرون".. النفط يرتفع 10% منذ بداية العام صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-22 تراجعت أسعار النفط أمس بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في سبعة أعوام خلال الأسبوع؛ حيث دفعت زيادة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية المستثمرين إلى حصد أرباح من الصعود.



وبحسب "رويترز": فقدت زيادة أسعار الخام في الآونة الأخيرة الزخم، الخميس، عندما أنهى برنت والخام الأمريكي جلسة التداول بخسائر بسيطة، إلا أن خامَي القياس قد ارتفعا أكثر من 10 في المائة منذ بداية العام، وسط مخاوف من شح الإمدادات.



وأظهرت بيانات أيضًا انخفاضًا محدودًا في استهلاك الخام في مصافي التكرير؛ مما يشير إلى تراجع في الطلب.



وتصاعدت المخاوف بشأن الإمدادات خلال الأسبوع بسبب العوامل الجيوسياسية.



وقالت وكالة الطاقة الدولية: "إن من المتوقع أن يتجاوز المعروض النفطي الطلب قريبًا؛ إذ إن من المنتظر أن يضخ بعض المنتجين الخام عند أعلى المستويات على الإطلاق أو فوقها، فيما يصمد الطلب رغم انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.



وقالت إدارة معلومات الطاقة: "إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما تراجعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي".



وأظهرت بيانات الإدارة انخفاض استهلاك الخام في مصافي التكرير 120 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الماضي، وزيادة معدلات تشغيل المصافي 0.3 في المائة.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443 01:18 PM

بقي صامدًا وتجاهل "أوميكرون".. النفط يرتفع 10% منذ بداية العام زيادة مخزونات الخام والوقود الأمريكية دفعت مستثمرين لحصد الأرباح





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تراجعت أسعار النفط أمس بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في سبعة أعوام خلال الأسبوع؛ حيث دفعت زيادة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية المستثمرين إلى حصد أرباح من الصعود.



وبحسب "رويترز": فقدت زيادة أسعار الخام في الآونة الأخيرة الزخم، الخميس، عندما أنهى برنت والخام الأمريكي جلسة التداول بخسائر بسيطة، إلا أن خامَي القياس قد ارتفعا أكثر من 10 في المائة منذ بداية العام، وسط مخاوف من شح الإمدادات.



وأظهرت بيانات أيضًا انخفاضًا محدودًا في استهلاك الخام في مصافي التكرير؛ مما يشير إلى تراجع في الطلب.



وتصاعدت المخاوف بشأن الإمدادات خلال الأسبوع بسبب العوامل الجيوسياسية.



وقالت وكالة الطاقة الدولية: "إن من المتوقع أن يتجاوز المعروض النفطي الطلب قريبًا؛ إذ إن من المنتظر أن يضخ بعض المنتجين الخام عند أعلى المستويات على الإطلاق أو فوقها، فيما يصمد الطلب رغم انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.



وقالت إدارة معلومات الطاقة: "إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما تراجعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي".



وأظهرت بيانات الإدارة انخفاض استهلاك الخام في مصافي التكرير 120 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الماضي، وزيادة معدلات تشغيل المصافي 0.3 في المائة.