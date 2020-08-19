تمكنت وحدة الرصد الفلكي بمرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير من رؤية هلال شهر محرم 1442هـ مساء هذا اليوم الأربعاء 29 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م.
رؤية هلال محرم.. غداً أول أيام العام الهجري الجديد
تمكنت وحدة الرصد الفلكي بمرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير من رؤية هلال شهر محرم 1442هـ مساء هذا اليوم الأربعاء 29 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م.العام الهجري الجديد
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رؤية هلال محرم.. غداً أول أيام العام الهجري الجديدعبدالله البرقاوي سبق 2020-08-19
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
07:17 PM
اخر تعديل
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
07:26 PM
رؤية هلال محرم.. غداً أول أيام العام الهجري الجديد
تمكنت وحدة الرصد الفلكي بمرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير من رؤية هلال شهر محرم 1442هـ مساء هذا اليوم الأربعاء 29 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م.
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