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"التعليم": 4 أيام تفصلنا على احتساب غياب من لم يتلقّ جرعتي اللقاح

شددت على ضرورة استكمال التحصين لضمان الوصول للمناعة المجتمعية

أكدت وزارة التعليم أنه تتبقى أربعة أيام على احتساب الغياب للطلبة في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني؛ ممن أكمل 12 عاماً فأكثر، ولم يحصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق ومع انطلاق العام الدراسي أنه "حرصاً على انتظام العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وحفاظاً على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، واستمراراً للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة؛ فقد تقرر تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين".

وأشارت الوزارة حينها إلى تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين؛ رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

وشددت على دعوة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولاً إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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"التعليم": 4 أيام تفصلنا على احتساب غياب من لم يتلقّ جرعتي اللقاح
سبق

أكدت وزارة التعليم أنه تتبقى أربعة أيام على احتساب الغياب للطلبة في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني؛ ممن أكمل 12 عاماً فأكثر، ولم يحصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق ومع انطلاق العام الدراسي أنه "حرصاً على انتظام العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وحفاظاً على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، واستمراراً للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة؛ فقد تقرر تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين".

وأشارت الوزارة حينها إلى تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين؛ رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

وشددت على دعوة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولاً إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
03:14 PM

"التعليم": 4 أيام تفصلنا على احتساب غياب من لم يتلقّ جرعتي اللقاح

شددت على ضرورة استكمال التحصين لضمان الوصول للمناعة المجتمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,187

أكدت وزارة التعليم أنه تتبقى أربعة أيام على احتساب الغياب للطلبة في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني؛ ممن أكمل 12 عاماً فأكثر، ولم يحصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق ومع انطلاق العام الدراسي أنه "حرصاً على انتظام العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وحفاظاً على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، واستمراراً للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة؛ فقد تقرر تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين".

وأشارت الوزارة حينها إلى تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين؛ رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

وشددت على دعوة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولاً إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

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