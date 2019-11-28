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"غوميز" يخضع لعملية ناجحة في إصبع يده

أعلن نادي الهلال بطل دوري أبطال آسيا نجاح العملية الجراحية التي أجرها هداف الفريق المحترف الفرنسي "غوميز"، اليوم الخميس في مدينة دبي الإماراتية.

وغرد الحساب الرسمي للنادي عبر "تويتر" قائلاً: "أجرى المحترف الفرنسي غوميز عملية جراحية في إصبع يده تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، وسيخضع بعدها لراحة لمدة سبعة أيام، على أن يبدأ بعدها بأداء تدريبات بدنية ولياقية تدريجياً".

يشار إلى أن اللاعب تعرض للإصابة في إياب نهائي دوري أبطال آسيا التي تُوّج به الهلال بعدما تغلب على "أوراوا ريد دايموندز" الياباني 2-0 على ستاد سايتاما في إياب الدور النهائي، ليتوج باللقب القاري الثمين بعد تفوقه بواقع 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

غوميز نادي الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"غوميز" يخضع لعملية ناجحة في إصبع يده
سبق

أعلن نادي الهلال بطل دوري أبطال آسيا نجاح العملية الجراحية التي أجرها هداف الفريق المحترف الفرنسي "غوميز"، اليوم الخميس في مدينة دبي الإماراتية.

وغرد الحساب الرسمي للنادي عبر "تويتر" قائلاً: "أجرى المحترف الفرنسي غوميز عملية جراحية في إصبع يده تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، وسيخضع بعدها لراحة لمدة سبعة أيام، على أن يبدأ بعدها بأداء تدريبات بدنية ولياقية تدريجياً".

يشار إلى أن اللاعب تعرض للإصابة في إياب نهائي دوري أبطال آسيا التي تُوّج به الهلال بعدما تغلب على "أوراوا ريد دايموندز" الياباني 2-0 على ستاد سايتاما في إياب الدور النهائي، ليتوج باللقب القاري الثمين بعد تفوقه بواقع 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
01:59 PM

"غوميز" يخضع لعملية ناجحة في إصبع يده

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الهلال بطل دوري أبطال آسيا نجاح العملية الجراحية التي أجرها هداف الفريق المحترف الفرنسي "غوميز"، اليوم الخميس في مدينة دبي الإماراتية.

وغرد الحساب الرسمي للنادي عبر "تويتر" قائلاً: "أجرى المحترف الفرنسي غوميز عملية جراحية في إصبع يده تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، وسيخضع بعدها لراحة لمدة سبعة أيام، على أن يبدأ بعدها بأداء تدريبات بدنية ولياقية تدريجياً".

يشار إلى أن اللاعب تعرض للإصابة في إياب نهائي دوري أبطال آسيا التي تُوّج به الهلال بعدما تغلب على "أوراوا ريد دايموندز" الياباني 2-0 على ستاد سايتاما في إياب الدور النهائي، ليتوج باللقب القاري الثمين بعد تفوقه بواقع 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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