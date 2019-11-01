زواج الشاب سعد النغيثر

احتفل الشاب سعد بن عبدالعزيز النغيثر بزواجه مساء أمس من كريمة خالد بن منصور السبيعي في الدوادمي وسط لفيف من الأهل والأصدقاء.
"سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة.
احتفل الشاب سعد بن عبدالعزيز النغيثر بزواجه مساء أمس من كريمة خالد بن منصور السبيعي في الدوادمي وسط لفيف من الأهل والأصدقاء.
"سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة.
احتفل الشاب سعد بن عبدالعزيز النغيثر بزواجه مساء أمس من كريمة خالد بن منصور السبيعي في الدوادمي وسط لفيف من الأهل والأصدقاء.
"سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة.
احتفل الشاب سعد بن عبدالعزيز النغيثر بزواجه مساء أمس من كريمة خالد بن منصور السبيعي في الدوادمي وسط لفيف من الأهل والأصدقاء.
"سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة سعيدة.