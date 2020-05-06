"أمانة الجوف" وبلدياتها توزع 3500 كمامة على العمالة الوافدة

في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامة الجميع

ضمن حملة الوقاية التي وجّه بها أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وتستهدف العمالة الوافدة وجميع العاملين في الميدان كرجال الأمن والصحة والهلال الأحمر والمتطوعين والجهات المشاركة بأعمال الأمانة والبلديات لمواجهة فيروس كورونا، قامت أمانة منطقة الجوف وبلدياتها التابعة بتوزيع أكثر من (3500) كمامة وذلك منذ انطلاق الحملة على العمالة في السكن والمدارس الموجودين فيها وحتى الآن، بالإضافة إلى حث جميع العاملين في الميدان على التقيد بالإرشادات والنصائح التوعوية واتباع الإجراءات الوقائية التي تقدمها الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الجميع.

وأكد أمين أمانة منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن تطبيق الإجراءات الوقائية بالمنطقة والاحترازية تحظى باهتمام وتوجيه من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة ونائبه، ومتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله الحقيل.