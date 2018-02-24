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آل الشيخ مغردًا بالإنجليزية: سبتمبر سيكون حاسمًا في أروقة صنّاع القرار بكرة القدم

جدد أمنياته بعدم سحب تنظيم مونديال 2022 من دولة قطر

جدّد رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ اليوم السبت تصريحه بأنه لا يتمنى سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر، لكنه قال في الوقت نفسه إنه "سيستمتع كثيرًا" إذا استضافته إنجلترا أو أمريكا، ملمحًا إلى أن شهر سبتمبر سيكون حاسمًا في أروقة صنّاع القرار بعالم كرة القدم.

ونشر آل الشيخ تغريدة باللغة الإنجليزية، قال فيها: "لا أتمنى أن يتم سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر من قِبل الفيفا، ولكن إذا كانت الحكومة القطرية قد خرقت القواعد الأخلاقية فعليها أن تتحمل عواقب أفعالها".

وأضاف رئيس هيئة الرياضة السعودية: "إنجلترا هي مهد كرة القدم الحديثة، وتاريخها سيسمح لها بتنظيم بطولة عظيمة، وأمريكا لديها خبرة طويلة في استضافة محافل رياضية عالمية".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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آل الشيخ مغردًا بالإنجليزية: سبتمبر سيكون حاسمًا في أروقة صنّاع القرار بكرة القدم
سبق

جدّد رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ اليوم السبت تصريحه بأنه لا يتمنى سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر، لكنه قال في الوقت نفسه إنه "سيستمتع كثيرًا" إذا استضافته إنجلترا أو أمريكا، ملمحًا إلى أن شهر سبتمبر سيكون حاسمًا في أروقة صنّاع القرار بعالم كرة القدم.

ونشر آل الشيخ تغريدة باللغة الإنجليزية، قال فيها: "لا أتمنى أن يتم سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر من قِبل الفيفا، ولكن إذا كانت الحكومة القطرية قد خرقت القواعد الأخلاقية فعليها أن تتحمل عواقب أفعالها".

وأضاف رئيس هيئة الرياضة السعودية: "إنجلترا هي مهد كرة القدم الحديثة، وتاريخها سيسمح لها بتنظيم بطولة عظيمة، وأمريكا لديها خبرة طويلة في استضافة محافل رياضية عالمية".

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
11:08 PM

آل الشيخ مغردًا بالإنجليزية: سبتمبر سيكون حاسمًا في أروقة صنّاع القرار بكرة القدم

جدد أمنياته بعدم سحب تنظيم مونديال 2022 من دولة قطر

A A A
محمد البقمي - الرياض
16
16,029

جدّد رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ اليوم السبت تصريحه بأنه لا يتمنى سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر، لكنه قال في الوقت نفسه إنه "سيستمتع كثيرًا" إذا استضافته إنجلترا أو أمريكا، ملمحًا إلى أن شهر سبتمبر سيكون حاسمًا في أروقة صنّاع القرار بعالم كرة القدم.

ونشر آل الشيخ تغريدة باللغة الإنجليزية، قال فيها: "لا أتمنى أن يتم سحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر من قِبل الفيفا، ولكن إذا كانت الحكومة القطرية قد خرقت القواعد الأخلاقية فعليها أن تتحمل عواقب أفعالها".

وأضاف رئيس هيئة الرياضة السعودية: "إنجلترا هي مهد كرة القدم الحديثة، وتاريخها سيسمح لها بتنظيم بطولة عظيمة، وأمريكا لديها خبرة طويلة في استضافة محافل رياضية عالمية".

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