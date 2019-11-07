أعلن نادي الإبل على حسابه في "تويتر"، بدء التسجيل في مسابقات مزاين الأصايل والهجيج والطبع، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، وينتهي التسجيل بتاريخ 3 / 4 / 1441 الموافق 30 / 11 / 2020.
نادي الإبل يعلن بدء التسجيل في مسابقات الأصايل والهجن والطبع
أعلن نادي الإبل على حسابه في "تويتر"، بدء التسجيل في مسابقات مزاين الأصايل والهجيج والطبع، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، وينتهي التسجيل بتاريخ 3 / 4 / 1441 الموافق 30 / 11 / 2020.نادي الإبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
اعلان
نادي الإبل يعلن بدء التسجيل في مسابقات الأصايل والهجن والطبعنافل السبيعي سبق 2019-11-07
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
10:12 PM
نادي الإبل يعلن بدء التسجيل في مسابقات الأصايل والهجن والطبع
أعلن نادي الإبل على حسابه في "تويتر"، بدء التسجيل في مسابقات مزاين الأصايل والهجيج والطبع، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، وينتهي التسجيل بتاريخ 3 / 4 / 1441 الموافق 30 / 11 / 2020.
اعلان
70 مليار ..
26 أكتوبر
11,882
53.8 مليار
31 يوليو
36,039
10 مليارات ..
17 يوليو
33,450
200 مليون
26 ديسمبر
28,689
متى تزغرد العروس؟
هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!
عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟
عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!
ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟
سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة
حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!
محمد الصيـعري
"العبها صح"..!
بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!
جمعان الكرت