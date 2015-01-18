أفاد الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أنه خلال يومي الجمعة والسبت قد تسجل العاصمة الرياض (-3)، فيما تسجل الحدود الشمالية وحائل وشمال المدينة المنورة درجة حرارة قد تصل إلى (-5). وقال "القحطاني": لا يستبعد تساقط الثلوج على شمال المملكة. ودعا الجميع لتوخي الحذر ومتابعة معلومات الطقس وإرشادات الجهات المختصة. وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على بعض مناطق المملكة، اعتبارًا من غد الأربعاء إلى السبت القادم. وقال المركز: الحالة سيصاحبها انخفاض حاد في درجات الحرارة، هطول الأمطار، تساقط الثلوج، تكوّن الصقيع، ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.

"الأرصاد": الرياض قد تسجل "-3" درجة الجمعة والسبت صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-18 أفاد الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أنه خلال يومي الجمعة والسبت قد تسجل العاصمة الرياض (-3)، فيما تسجل الحدود الشمالية وحائل وشمال المدينة المنورة درجة حرارة قد تصل إلى (-5).

وقال "القحطاني": لا يستبعد تساقط الثلوج على شمال المملكة.



ودعا الجميع لتوخي الحذر ومتابعة معلومات الطقس وإرشادات الجهات المختصة.



وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على بعض مناطق المملكة، اعتبارًا من غد الأربعاء إلى السبت القادم.



وقال المركز: الحالة سيصاحبها انخفاض حاد في درجات الحرارة، هطول الأمطار، تساقط الثلوج، تكوّن الصقيع، ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443 04:04 PM

"الأرصاد": الرياض قد تسجل "-3" درجة الجمعة والسبت القحطاني قال إنه لا يستبعد تساقط الثلوج على شمال المملكة





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أفاد الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أنه خلال يومي الجمعة والسبت قد تسجل العاصمة الرياض (-3)، فيما تسجل الحدود الشمالية وحائل وشمال المدينة المنورة درجة حرارة قد تصل إلى (-5).

وقال "القحطاني": لا يستبعد تساقط الثلوج على شمال المملكة.



ودعا الجميع لتوخي الحذر ومتابعة معلومات الطقس وإرشادات الجهات المختصة.



وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على بعض مناطق المملكة، اعتبارًا من غد الأربعاء إلى السبت القادم.



وقال المركز: الحالة سيصاحبها انخفاض حاد في درجات الحرارة، هطول الأمطار، تساقط الثلوج، تكوّن الصقيع، ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.