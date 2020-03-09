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أعضاء "جمعية الطوابع" يحققون 3 جوائز في معرض ايباكس بدبي

العروض السعودية نالت استحسان لجان التحكيم والضيوف

بعد مشاركتهم في معرض ايباكس للطوابع بدبي خلال الفترة من ٣ إلى ٧ مارس، حقق أعضاء الجمعية السعودية لهواة الطوابع، ثلاث جوائز في عروض منها التاريخ البريدي السعودي والعروض التقليدية وتأليف الكتب، فيما نالت العروض السعودية استحسان لجان التحكيم وضيوف المعرض.

وحصل حسين العمودي في العرض التاريخي على الفضية المذهبة، كما حصل في العرض الموضوعي على البرونزية الفضية، فيما حصل محمد صابر عالم على الفضية الكبيرة عن تأليف كتاب للطوابع السعودية.

ومثل الجمعية وترأس وفدها في المعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لهواة الطوابع إبراهيم المطرفي.

ووجه المطرفي تهنئته لجميع أعضاء الجمعية على مشاركاتهم وحصولهم على الجوائز المتميزة ومنافستهم مع ٥٠ هاوياً من كافة أنحاء العالم، وحث جميع الأعضاء على مضاعفة الجهود لرفع راية المملكة في شتى المعارض الإقليمية والدولية.

وتعتبر تلك المشاركة هي الأولى خلال عام ٢٠٢٠، وسيتبعها مشاركات دولية وآسيوية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أعضاء "جمعية الطوابع" يحققون 3 جوائز في معرض ايباكس بدبي
سبق

بعد مشاركتهم في معرض ايباكس للطوابع بدبي خلال الفترة من ٣ إلى ٧ مارس، حقق أعضاء الجمعية السعودية لهواة الطوابع، ثلاث جوائز في عروض منها التاريخ البريدي السعودي والعروض التقليدية وتأليف الكتب، فيما نالت العروض السعودية استحسان لجان التحكيم وضيوف المعرض.

وحصل حسين العمودي في العرض التاريخي على الفضية المذهبة، كما حصل في العرض الموضوعي على البرونزية الفضية، فيما حصل محمد صابر عالم على الفضية الكبيرة عن تأليف كتاب للطوابع السعودية.

ومثل الجمعية وترأس وفدها في المعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لهواة الطوابع إبراهيم المطرفي.

ووجه المطرفي تهنئته لجميع أعضاء الجمعية على مشاركاتهم وحصولهم على الجوائز المتميزة ومنافستهم مع ٥٠ هاوياً من كافة أنحاء العالم، وحث جميع الأعضاء على مضاعفة الجهود لرفع راية المملكة في شتى المعارض الإقليمية والدولية.

وتعتبر تلك المشاركة هي الأولى خلال عام ٢٠٢٠، وسيتبعها مشاركات دولية وآسيوية.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
12:28 AM

أعضاء "جمعية الطوابع" يحققون 3 جوائز في معرض ايباكس بدبي

العروض السعودية نالت استحسان لجان التحكيم والضيوف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد مشاركتهم في معرض ايباكس للطوابع بدبي خلال الفترة من ٣ إلى ٧ مارس، حقق أعضاء الجمعية السعودية لهواة الطوابع، ثلاث جوائز في عروض منها التاريخ البريدي السعودي والعروض التقليدية وتأليف الكتب، فيما نالت العروض السعودية استحسان لجان التحكيم وضيوف المعرض.

وحصل حسين العمودي في العرض التاريخي على الفضية المذهبة، كما حصل في العرض الموضوعي على البرونزية الفضية، فيما حصل محمد صابر عالم على الفضية الكبيرة عن تأليف كتاب للطوابع السعودية.

ومثل الجمعية وترأس وفدها في المعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لهواة الطوابع إبراهيم المطرفي.

ووجه المطرفي تهنئته لجميع أعضاء الجمعية على مشاركاتهم وحصولهم على الجوائز المتميزة ومنافستهم مع ٥٠ هاوياً من كافة أنحاء العالم، وحث جميع الأعضاء على مضاعفة الجهود لرفع راية المملكة في شتى المعارض الإقليمية والدولية.

وتعتبر تلك المشاركة هي الأولى خلال عام ٢٠٢٠، وسيتبعها مشاركات دولية وآسيوية.

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