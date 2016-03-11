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السفارة في النمسا تحث المواطنين على التنسيق مع شركات الطيران

عبر الدول المدرجة في قائمة تعليق السفر .. والتأكّد من خط العودة

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية النمسا، أنه بمتابعة من الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، وحرصاً على المواطنين، فقد أهابت السفارة بالمواطنين المقيمين والزائرين لجمهورية النمسا الاتحادية وجمهوريتَي سلوفاكيا وسلوفينيا، سرعة التنسيق مع شركات الطيران الناقلة "ترانزيت" عبر الدول المدرجة في قائمة تعليق السفر من وإلى المملكة، والتأكّد من خط العودة.

ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها في حال الطوارئ أو الرد على أيّ استفسار، على الأرقام التالية:

- هاتف السفارة: 004313672531.

- شؤون السعوديين: 00436765029292 - 00436766686697.

سفارة المملكة العربية السعودية جمهورية النمسا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة في النمسا تحث المواطنين على التنسيق مع شركات الطيران
سبق

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية النمسا، أنه بمتابعة من الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، وحرصاً على المواطنين، فقد أهابت السفارة بالمواطنين المقيمين والزائرين لجمهورية النمسا الاتحادية وجمهوريتَي سلوفاكيا وسلوفينيا، سرعة التنسيق مع شركات الطيران الناقلة "ترانزيت" عبر الدول المدرجة في قائمة تعليق السفر من وإلى المملكة، والتأكّد من خط العودة.

ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها في حال الطوارئ أو الرد على أيّ استفسار، على الأرقام التالية:

- هاتف السفارة: 004313672531.

- شؤون السعوديين: 00436765029292 - 00436766686697.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
12:24 PM

السفارة في النمسا تحث المواطنين على التنسيق مع شركات الطيران

عبر الدول المدرجة في قائمة تعليق السفر .. والتأكّد من خط العودة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - فيينا
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1,032

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية النمسا، أنه بمتابعة من الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، وحرصاً على المواطنين، فقد أهابت السفارة بالمواطنين المقيمين والزائرين لجمهورية النمسا الاتحادية وجمهوريتَي سلوفاكيا وسلوفينيا، سرعة التنسيق مع شركات الطيران الناقلة "ترانزيت" عبر الدول المدرجة في قائمة تعليق السفر من وإلى المملكة، والتأكّد من خط العودة.

ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها في حال الطوارئ أو الرد على أيّ استفسار، على الأرقام التالية:

- هاتف السفارة: 004313672531.

- شؤون السعوديين: 00436765029292 - 00436766686697.

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