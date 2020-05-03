أحداث الأسبوع.. انفراجة في عودة النشاط الاقتصادي.. "وكورونا" تسجل 25 ألف إصابة بالمملكة

تصنيف "مطمئن" للاقتصاد السعودي.. وتصريحات "الجدعان" تفتح خيارات خفض الإنفاق

خلال الأسبوع الماضي، تتابعت الأحداث المحلية والدولية التي رصدتها "سبق"، وكان لها علاقة بأزمة فيروس كورونا. ولعل أبرز هذه الأحداث الانفراجة الجزئية لحالة العزل الصحي ومنع التجول، وعودة الروح للمشهد الاقتصادي من جديد، إلى جانب السماح بالدخول إلى والخروج من محافظة القطيف. كما لم يخل الرصد من أحداث اقتصادية وأمنية وتعليمية، نقلنا تفاصيلها في حينه، وهنا أبرز هذه الأحداث.



رفع منع التجول

بتوجيهات من القيادة الرشيدة، قررت المملكة خلال الأسبوع الماضي، رفع منع التجول جزئيًا في جميع مناطق المملكة ابتداءً من الأحد 3 رمضان المبارك، وحتى يوم الأربعاء 20 من الشهر نفسه، إضافة إلى السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها من يوم الأربعاء 6 رمضان وحتى الأربعاء 20 رمضان، وذلك في محال تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات)، والسماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها، على أن تقوم الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بناء على التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقرها وزارة الصحة والجهات المختصة؛ بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية.

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مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستعرض المجلس جملة من التقارير حول مستجدات جائحة فيروس كورونا على نطاق محلي وعالمي، والحالات المسجلة في السعودية، ونوه بالتوجيهات الحكيمة بسرعة توفير الفحوص والكواشف والأجهزة والمستلزمات والأدوية اللازمة للتصدي للفيروس، وتوقيع عقد بقيمة 995 مليون ريال؛ وذلك لإجراء تسعة ملايين فحص لتشخيص فيروس كورونا.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض، كما وافق -من حيث المبدأ- على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين، قبل الموافقة على تنظيم الهيئة العليا للفروسية.

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إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، أمس السبت، عن تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 25495 إصابة، وبلغت نسبة السعوديين من جملة الإصابات الجديدة 9 %، مقابل 91 % لغير السعوديين.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: "عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 210 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 3765 حالة، ولله الحمد، مضيفًا أن عدد الوفيات الجدد بلغ سبع حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 176 متوفىً.

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الدخول للقطيف

صرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقًا لتوصيات الجهات الصحية؛ فقد تَقَرّر السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سَبَق الإعلان عنها؛ وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

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التقرير الربعي للميزانية

أعلنت وزارة المالية خلال الأسبوع الماضي، النتائج الفعلية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1441 / 1442هـ (2020م). وبلغت الإيرادات في التقرير 192 مليار ريال ، فيما بلغت المصروفات 226 مليار ريال ، وبلغ العجز 34 مليار ريال.

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التصنيف الائتماني

أكدت وكالة التصنيف الائتماني"موديز" تصنيف المملكة العربية السعودية عند (A1)، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية نتيجة للصدمات الخارجية على إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، ويعزى سبب تعديل الرؤية المستقبلية إلى سلبية للمخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة من جراء تذبذبات سعر النفط الناتجة عن كورونا ومن عديم اليقين الناتج عن تعامل المملكة للتخفيف من آثار هذه العوامل، من خلال موازنة الديون والإيرادات النفطية.

وأكدت الوكالة في تقريرها الائتماني أن تصنيف المملكة مدعوم أيضًا بسياسة نقدية فعّالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

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مواجهة كورونا

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة واجهت أزمة كورونا من موقف قوة، مبينًا أن السعودية اتخذت إجراءات حازمة منذ بداية أزمة كورونا، وأن نتائج الأزمة لم تظهر في تقرير الربع الأول للميزانية، لكن ستظهر في التقرير الثاني والثالث والرابع.

وأكد أن السعودية تنظر فيما سيتم اتخاذه للحد من العجز، وأن الأزمة سيكون لها تأثير كبير على الإيرادات. وقال في مقابلة عرضتها قناة العربية: "إن الإيرادات انخفضت بسبب الجائحة"، مبينًا أنه "من المهم أن نتخذ إجراءات صارمة جدًا، وقد تكون مؤلمة".

وأكد أنه يجب الحد من النفقات، وتوجيه جزء منها للرعاية الصحية، مشددًا على أن المملكة استخدمت الاحتياطات لتغطية العجز، مبينًا أن جميع خيارات خفض الإنفاق مفتوحة.

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800 وحدة سكنية

أطلق برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان مشروعًا سكنيًا جديدًا تحت الإنشاء في محافظة جدة "جدة جاردنز"، ضمن مشروعات الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص يوفر 828 وحدة من نوع شقة، ليرتفع بذلك عدد المشروعات تحت الإنشاء التي تشهد منطقة مكة المكرمة تنفيذها إلى ١٧ مشروعًا توفر أكثر من ٦٥ ألف وحدة متنوعة منها 11 مشروعًا في محافظة جدة.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية منازلها ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة واستحقاق فوري دون انتظار ضمن خيارات سكنية متنوعة تلائم كل احتياجات الأسر في جميع مناطق المملكة.

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جيل متعلم

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن إطلاق مشروع مسارات الثانوية والأكاديميات المتخصصة لإعداد جيل متعلم. وكتب الوزير "آل الشيخ" عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "‏تحقيقًا لتطلعات قيادتنا الرشيدة -أعزها الله-، واستمرارًا لجهودها في تطوير التعليم العام، ورفع كفاءة منظومته، وفق ‎#رؤية_المملكة_٢٠٣٠؛ تم إطلاق مشروع ‎#مسارات_الثانوية_والأكاديميات المتخصصة؛ لإعداد جيل متعلّم، ومُعد للحياة، ومؤهل للعمل، وقادر على مواصلة تعليمه، والمنافسة عالميًا".

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ضوابط الاستحقاق

أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن العودة للعمل بعد السماح لبعض الأنشطة، لا تؤثر على استحقاق المستفيدين السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص من صرف تعويض "ساند"، والذين منشآتهم ضمن الدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة "كورونا".

جاء ذلك في بيان صحفي للمؤسسة، أشارت فيه إلى أن الأمر الملكي الكريم الخاص بالدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة "كورونا" من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند".

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أمير قطر

كشف كاتب صحفي فرنسي عبر تغريدة عن تدهور الحالة الصحية لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، بعد إصابته بالفيروس التاجي، وما تبعه من دخوله في حالة غيبوبة وموت دماغي.

وقال الصحفي الفرنسي من أصل لبناني نادر علوش لـ"سبق": "لقد تحدثت مرتين مع دبلوماسيين أمريكيين في بروكسل وبرلين، وقالوا لي في المرتين إنه [حمد بن خليفة] طريح فراش المستشفى في العناية المركزة، بسبب فيروس كورونا".

وأضاف: "في آخر مرة تحدثت فيها إليهم، أكدوا لي أنه مات دماغيًا مثل حالة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون".

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