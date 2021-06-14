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عابثون يشوهون لوحة جدارية جمالية شارك فيها 50 رساماً في "بغدادية جدة"

رصدها مواطن.. ولم يمض على رسمها سوى 5 أيام فقط

قام عابثون بتشويه لوحة جدارية في أحد شوارع حي البغدادية الغربية بجدة والتي كانت تحمل أبيات شِعر للراحل حمزة شحاتة، حيث تمكن من رسمها خمسون متطوعاً من محبي الرسم الجرافيكي الخميس الماضي، ولم يمض على عملها سوى خمسة أيام.

وتفصيلاً، رصد المواطن وليد العماري المشهد التخريبي لهذه المناظر الجميلة والذي لا يمت للإنسانية بأي صلة، وقال العماري لـ "سبق" إن العابثين قاموا برش البويه على اللوحات الجميلة التي قضى فيها شباب وشابات هذا الوطن وقتهم حتى أظهروها للمشاهدين من المارة المتذوقين لهذا اللون بصورة جيدة.

وطالب المواطن الجهات المختصة بالعمل على ملاحقة مثل هؤلاء الذين هم بلا شك أعداء للنجاح، كما تمنى من أمانة جدة وضع عازل بلاستيكي يحمي مثل هذه الجداريات الجميلة من عبث العابثين.

وكانت أمانة محافظة جدة قد أعلنت الخميس الماضي عن مبادرة لطمس التشوه البصري بحي البغدادية من خلال الاستفادة من متطوعين بالجامعات ومن أفراد المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عابثون يشوهون لوحة جدارية جمالية شارك فيها 50 رساماً في "بغدادية جدة"
سبق

قام عابثون بتشويه لوحة جدارية في أحد شوارع حي البغدادية الغربية بجدة والتي كانت تحمل أبيات شِعر للراحل حمزة شحاتة، حيث تمكن من رسمها خمسون متطوعاً من محبي الرسم الجرافيكي الخميس الماضي، ولم يمض على عملها سوى خمسة أيام.

وتفصيلاً، رصد المواطن وليد العماري المشهد التخريبي لهذه المناظر الجميلة والذي لا يمت للإنسانية بأي صلة، وقال العماري لـ "سبق" إن العابثين قاموا برش البويه على اللوحات الجميلة التي قضى فيها شباب وشابات هذا الوطن وقتهم حتى أظهروها للمشاهدين من المارة المتذوقين لهذا اللون بصورة جيدة.

وطالب المواطن الجهات المختصة بالعمل على ملاحقة مثل هؤلاء الذين هم بلا شك أعداء للنجاح، كما تمنى من أمانة جدة وضع عازل بلاستيكي يحمي مثل هذه الجداريات الجميلة من عبث العابثين.

وكانت أمانة محافظة جدة قد أعلنت الخميس الماضي عن مبادرة لطمس التشوه البصري بحي البغدادية من خلال الاستفادة من متطوعين بالجامعات ومن أفراد المجتمع.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
08:51 PM

عابثون يشوهون لوحة جدارية جمالية شارك فيها 50 رساماً في "بغدادية جدة"

رصدها مواطن.. ولم يمض على رسمها سوى 5 أيام فقط

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
5,628

قام عابثون بتشويه لوحة جدارية في أحد شوارع حي البغدادية الغربية بجدة والتي كانت تحمل أبيات شِعر للراحل حمزة شحاتة، حيث تمكن من رسمها خمسون متطوعاً من محبي الرسم الجرافيكي الخميس الماضي، ولم يمض على عملها سوى خمسة أيام.

وتفصيلاً، رصد المواطن وليد العماري المشهد التخريبي لهذه المناظر الجميلة والذي لا يمت للإنسانية بأي صلة، وقال العماري لـ "سبق" إن العابثين قاموا برش البويه على اللوحات الجميلة التي قضى فيها شباب وشابات هذا الوطن وقتهم حتى أظهروها للمشاهدين من المارة المتذوقين لهذا اللون بصورة جيدة.

وطالب المواطن الجهات المختصة بالعمل على ملاحقة مثل هؤلاء الذين هم بلا شك أعداء للنجاح، كما تمنى من أمانة جدة وضع عازل بلاستيكي يحمي مثل هذه الجداريات الجميلة من عبث العابثين.

وكانت أمانة محافظة جدة قد أعلنت الخميس الماضي عن مبادرة لطمس التشوه البصري بحي البغدادية من خلال الاستفادة من متطوعين بالجامعات ومن أفراد المجتمع.

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