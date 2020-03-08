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بالفيديو.. تقاليع "كورونا" تغزو أوروبا بالشوكولاتة واللوز المشوي

مستوحاة من شكل الفيروس

لم يخطر ببال صانع الحلوى والشوكولاتة الفرنسي "جان فرانسوا بري" أن يكون فيروس "كورونا" ملهماً له في إبداع نوع جديد من الشوكولاتة التي يتقنها ويتفنن بها

فمن اليوم، وخلال زيارة أي شخص لمحل "الدوقة آن" في بلدة "لانديفيزو" بمقاطعة فينيستير في بريتاني بشمالي غرب فرنسا ستجد كرات من الشوكولاتة مختلفة الأحجام سوداء غُلفت باللوز المشوي.

وحول الفكرة يقول صاحب المحل وصانع الحلوى إنه يصنع الشكولاتة البيضاء، ثم يغطيها بلون أسود، بعدها يضع اللوز الأحمر فوقها، وفقاً لـ"يورو نيوز".

يخيّل للناظر عند رؤيتها كأنه في مختبر طبي؛ فيروسات معقدة التركيب يبعث سوادها على الكآبة والخوف، تعلوها حبات حمراء، لكن طعمها لذيذ حلو المذاق، ويصف "بري" ذهول الزبائن عندما رأوها، وكيف رسمت "كورونا" شوكولاتة الابتسامة على وجوههم في هذه الأيام الصعبة.

وجاءت الفكرة لصانع الحلوى من فيروس "كورونا" الذي يجتاح العالم ويثير الخوف في نفوس مئات الملايين من البشر، فضلاً عن أن من يقوم بصنعها يستحدث فكرة جديدة كل فترة ويتفرد بها محله.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سياحة / غرائب وعجائب

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بالفيديو.. تقاليع "كورونا" تغزو أوروبا بالشوكولاتة واللوز المشوي
سبق

لم يخطر ببال صانع الحلوى والشوكولاتة الفرنسي "جان فرانسوا بري" أن يكون فيروس "كورونا" ملهماً له في إبداع نوع جديد من الشوكولاتة التي يتقنها ويتفنن بها

فمن اليوم، وخلال زيارة أي شخص لمحل "الدوقة آن" في بلدة "لانديفيزو" بمقاطعة فينيستير في بريتاني بشمالي غرب فرنسا ستجد كرات من الشوكولاتة مختلفة الأحجام سوداء غُلفت باللوز المشوي.

وحول الفكرة يقول صاحب المحل وصانع الحلوى إنه يصنع الشكولاتة البيضاء، ثم يغطيها بلون أسود، بعدها يضع اللوز الأحمر فوقها، وفقاً لـ"يورو نيوز".

يخيّل للناظر عند رؤيتها كأنه في مختبر طبي؛ فيروسات معقدة التركيب يبعث سوادها على الكآبة والخوف، تعلوها حبات حمراء، لكن طعمها لذيذ حلو المذاق، ويصف "بري" ذهول الزبائن عندما رأوها، وكيف رسمت "كورونا" شوكولاتة الابتسامة على وجوههم في هذه الأيام الصعبة.

وجاءت الفكرة لصانع الحلوى من فيروس "كورونا" الذي يجتاح العالم ويثير الخوف في نفوس مئات الملايين من البشر، فضلاً عن أن من يقوم بصنعها يستحدث فكرة جديدة كل فترة ويتفرد بها محله.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
06:53 PM

بالفيديو.. تقاليع "كورونا" تغزو أوروبا بالشوكولاتة واللوز المشوي

مستوحاة من شكل الفيروس

A A A
خالد خليل - الرياض
2
4,811

لم يخطر ببال صانع الحلوى والشوكولاتة الفرنسي "جان فرانسوا بري" أن يكون فيروس "كورونا" ملهماً له في إبداع نوع جديد من الشوكولاتة التي يتقنها ويتفنن بها

فمن اليوم، وخلال زيارة أي شخص لمحل "الدوقة آن" في بلدة "لانديفيزو" بمقاطعة فينيستير في بريتاني بشمالي غرب فرنسا ستجد كرات من الشوكولاتة مختلفة الأحجام سوداء غُلفت باللوز المشوي.

وحول الفكرة يقول صاحب المحل وصانع الحلوى إنه يصنع الشكولاتة البيضاء، ثم يغطيها بلون أسود، بعدها يضع اللوز الأحمر فوقها، وفقاً لـ"يورو نيوز".

يخيّل للناظر عند رؤيتها كأنه في مختبر طبي؛ فيروسات معقدة التركيب يبعث سوادها على الكآبة والخوف، تعلوها حبات حمراء، لكن طعمها لذيذ حلو المذاق، ويصف "بري" ذهول الزبائن عندما رأوها، وكيف رسمت "كورونا" شوكولاتة الابتسامة على وجوههم في هذه الأيام الصعبة.

وجاءت الفكرة لصانع الحلوى من فيروس "كورونا" الذي يجتاح العالم ويثير الخوف في نفوس مئات الملايين من البشر، فضلاً عن أن من يقوم بصنعها يستحدث فكرة جديدة كل فترة ويتفرد بها محله.

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