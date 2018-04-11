النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"أرامكو" السعودية تعلن الأسعار الشهرية للوقود لشهر أبريل : بنزين 91 بـ1.31 وبنزين 95 بـ1.47

"الفيفا" يقدم مساعدات مالية للاتحادات الوطنية

بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة أنه سيصرف لأعضائه الـ211 دفعة أخرى مقدمة من برنامج "فوروارد" كجزء من المساعدة المالية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

جاء هذا خلال بيان ورسالة بالفيديو من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، ذكر خلالها أن الأموال سيتم دفعها بعد موافقة اللجان المعنية؛ مشيرًا إلى أنه طلب إلغاء شرط الوفاء بالمعايير الإضافية لعاميْ 2019 و2020 من أجل دفع المبلغ بالكامل للاتحادات الأعضاء.

وأعلن الفيفا خلال الجمعية العمومية (كونغرس) 2019 أن الاتحادات الأعضاء ستحصل على 1.75 مليار دولار من برنامج "فوروارد" للنهوض بكرة القدم حول العالم.

وقال إنفانتينو أيضًا: إن الفيفا بدأ مشاورته بشأن من الذي سيستفيد بشكل أكبر من صندوق الإغاثة الطارئ، الذي تم إنشاؤه خلال الجائحة، وحث الأعضاء على عدم التعجل في استئناف المسابقات حتى يتأكدوا أن الأمور آمنة بنسبة 100%.

وتابع يجب أن تعلموا أننا سنكون متواجدين، وسنجد الحلول سويًّا، سيعلم العالم أين تذهب النقود، والأهم من ذلك، لماذا تذهب الأموال هناك.

وجاء هذا البيان بعدما انتقد ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الفيفا بسبب صندوق الإغاثة، ووصف العملية بأنها غريبة قليلًا لأنه: لا يمكنك ترك الأمر لإدارة الفيفا للبحث عن الأكثر احتياجًا للمساعدة. هذا بسيط للغاية.

فيفا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الفيفا" يقدم مساعدات مالية للاتحادات الوطنية
سبق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة أنه سيصرف لأعضائه الـ211 دفعة أخرى مقدمة من برنامج "فوروارد" كجزء من المساعدة المالية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

جاء هذا خلال بيان ورسالة بالفيديو من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، ذكر خلالها أن الأموال سيتم دفعها بعد موافقة اللجان المعنية؛ مشيرًا إلى أنه طلب إلغاء شرط الوفاء بالمعايير الإضافية لعاميْ 2019 و2020 من أجل دفع المبلغ بالكامل للاتحادات الأعضاء.

وأعلن الفيفا خلال الجمعية العمومية (كونغرس) 2019 أن الاتحادات الأعضاء ستحصل على 1.75 مليار دولار من برنامج "فوروارد" للنهوض بكرة القدم حول العالم.

وقال إنفانتينو أيضًا: إن الفيفا بدأ مشاورته بشأن من الذي سيستفيد بشكل أكبر من صندوق الإغاثة الطارئ، الذي تم إنشاؤه خلال الجائحة، وحث الأعضاء على عدم التعجل في استئناف المسابقات حتى يتأكدوا أن الأمور آمنة بنسبة 100%.

وتابع يجب أن تعلموا أننا سنكون متواجدين، وسنجد الحلول سويًّا، سيعلم العالم أين تذهب النقود، والأهم من ذلك، لماذا تذهب الأموال هناك.

وجاء هذا البيان بعدما انتقد ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الفيفا بسبب صندوق الإغاثة، ووصف العملية بأنها غريبة قليلًا لأنه: لا يمكنك ترك الأمر لإدارة الفيفا للبحث عن الأكثر احتياجًا للمساعدة. هذا بسيط للغاية.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
08:15 PM

"الفيفا" يقدم مساعدات مالية للاتحادات الوطنية

بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
198

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة أنه سيصرف لأعضائه الـ211 دفعة أخرى مقدمة من برنامج "فوروارد" كجزء من المساعدة المالية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

جاء هذا خلال بيان ورسالة بالفيديو من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، ذكر خلالها أن الأموال سيتم دفعها بعد موافقة اللجان المعنية؛ مشيرًا إلى أنه طلب إلغاء شرط الوفاء بالمعايير الإضافية لعاميْ 2019 و2020 من أجل دفع المبلغ بالكامل للاتحادات الأعضاء.

وأعلن الفيفا خلال الجمعية العمومية (كونغرس) 2019 أن الاتحادات الأعضاء ستحصل على 1.75 مليار دولار من برنامج "فوروارد" للنهوض بكرة القدم حول العالم.

وقال إنفانتينو أيضًا: إن الفيفا بدأ مشاورته بشأن من الذي سيستفيد بشكل أكبر من صندوق الإغاثة الطارئ، الذي تم إنشاؤه خلال الجائحة، وحث الأعضاء على عدم التعجل في استئناف المسابقات حتى يتأكدوا أن الأمور آمنة بنسبة 100%.

وتابع يجب أن تعلموا أننا سنكون متواجدين، وسنجد الحلول سويًّا، سيعلم العالم أين تذهب النقود، والأهم من ذلك، لماذا تذهب الأموال هناك.

وجاء هذا البيان بعدما انتقد ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الفيفا بسبب صندوق الإغاثة، ووصف العملية بأنها غريبة قليلًا لأنه: لا يمكنك ترك الأمر لإدارة الفيفا للبحث عن الأكثر احتياجًا للمساعدة. هذا بسيط للغاية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,065
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,238
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,856
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,123

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة