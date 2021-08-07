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"الحصيني": أمطار من خفيفة لغزيرة بهذه المناطق اليوم

توقّع أن تسود أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا بعموم المملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أن تسود أجواء حارّة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم مناطق المملكة.

كما توقّع الحصيني في تغريدة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من الباحة وعسير وجازان وعمان والإمارات واليمن.

ولفت إلى هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية مغبرة على أجزاء من القصيم والمدينة ونجران وغرب وجنوب غرب منطقة الرياض وشرق منطقة مكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": أمطار من خفيفة لغزيرة بهذه المناطق اليوم
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أن تسود أجواء حارّة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم مناطق المملكة.

كما توقّع الحصيني في تغريدة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من الباحة وعسير وجازان وعمان والإمارات واليمن.

ولفت إلى هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية مغبرة على أجزاء من القصيم والمدينة ونجران وغرب وجنوب غرب منطقة الرياض وشرق منطقة مكة.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
11:19 AM

"الحصيني": أمطار من خفيفة لغزيرة بهذه المناطق اليوم

توقّع أن تسود أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا بعموم المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، أن تسود أجواء حارّة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم مناطق المملكة.

كما توقّع الحصيني في تغريدة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من الباحة وعسير وجازان وعمان والإمارات واليمن.

ولفت إلى هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية مغبرة على أجزاء من القصيم والمدينة ونجران وغرب وجنوب غرب منطقة الرياض وشرق منطقة مكة.

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