النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المقبل": النجاح الاستثنائي لموسم الحج نتاج توجيهات ومتابعة القيادة

قال: يؤكد نهج الحكومة في توفير سبل الراحة والأمان لضيوف الرحمن

رفع رئيس الاتحاد الدولي للطرق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ على نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال المهندس عبدالله المقبل: إن النجاح الاستثنائي الذي تحقق لحج هذا العام يأتي امتداداً لما تحقق في الأعوام السابقة، والذي يؤكد نهج الحكومة الرشيدة في توفير سبل الراحة والأمان لحجاج بيت الله الحرام منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

وأضاف المهندس "المقبل": لقد كانت التوجيهات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين والمتابعة الدقيقة لسمو ولي العهد والعمل المتواصل لكل اللجان الفضل بعد الله سبحانه وتعالى فيما تحقق من نجاحات أمنية وخدمية.

وثمّن المهندس "المقبل" الجهود الكبيرة التي تقوم بها لجنة الحج العليا برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز والجهود الكبيرة للجنة الحج المركزية برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

وأعرب المهندس "المقبل" عن الفخر والاعتزاز بما يتحقق من إنجازات خدمية ومبادرات نوعية يتم تدشينها في موسم كل حج لراحة حجاج بيت الله الحرام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المقبل": النجاح الاستثنائي لموسم الحج نتاج توجيهات ومتابعة القيادة
سبق

رفع رئيس الاتحاد الدولي للطرق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ على نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال المهندس عبدالله المقبل: إن النجاح الاستثنائي الذي تحقق لحج هذا العام يأتي امتداداً لما تحقق في الأعوام السابقة، والذي يؤكد نهج الحكومة الرشيدة في توفير سبل الراحة والأمان لحجاج بيت الله الحرام منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

وأضاف المهندس "المقبل": لقد كانت التوجيهات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين والمتابعة الدقيقة لسمو ولي العهد والعمل المتواصل لكل اللجان الفضل بعد الله سبحانه وتعالى فيما تحقق من نجاحات أمنية وخدمية.

وثمّن المهندس "المقبل" الجهود الكبيرة التي تقوم بها لجنة الحج العليا برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز والجهود الكبيرة للجنة الحج المركزية برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

وأعرب المهندس "المقبل" عن الفخر والاعتزاز بما يتحقق من إنجازات خدمية ومبادرات نوعية يتم تدشينها في موسم كل حج لراحة حجاج بيت الله الحرام.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
03:13 PM

"المقبل": النجاح الاستثنائي لموسم الحج نتاج توجيهات ومتابعة القيادة

قال: يؤكد نهج الحكومة في توفير سبل الراحة والأمان لضيوف الرحمن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,696

رفع رئيس الاتحاد الدولي للطرق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ على نجاح موسم الحج لهذا العام.

وقال المهندس عبدالله المقبل: إن النجاح الاستثنائي الذي تحقق لحج هذا العام يأتي امتداداً لما تحقق في الأعوام السابقة، والذي يؤكد نهج الحكومة الرشيدة في توفير سبل الراحة والأمان لحجاج بيت الله الحرام منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه.

وأضاف المهندس "المقبل": لقد كانت التوجيهات الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين والمتابعة الدقيقة لسمو ولي العهد والعمل المتواصل لكل اللجان الفضل بعد الله سبحانه وتعالى فيما تحقق من نجاحات أمنية وخدمية.

وثمّن المهندس "المقبل" الجهود الكبيرة التي تقوم بها لجنة الحج العليا برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز والجهود الكبيرة للجنة الحج المركزية برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

وأعرب المهندس "المقبل" عن الفخر والاعتزاز بما يتحقق من إنجازات خدمية ومبادرات نوعية يتم تدشينها في موسم كل حج لراحة حجاج بيت الله الحرام.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,862
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,790
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,773
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,890

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة