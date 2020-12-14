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إنقاذ امرأة حامل وجنينها في مستشفى الولادة في الأحساء

بعد عملية معقدة استهدفت إزالة كيس ملتوٍ على المبيض

تمكّن مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء من إنهاء معاناة سيدة حامل, حيث اتضح بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وجود ورم ضخم في أحشائها.

وعلى إثر ذلك، تم إخضاعها، وهي في الشهر الخامس من حملها، لعملية جراحية تكللت بالنجاح، حيث تتمتع هي وجنينها الآن بصحة جيدة.

وكان الورم عبارة عن كيس ملتوٍ على المبيض بحجم 16سم في 14 سم، وذو تأثير على الجنين بإحداث ضغط على منطقة أسفل البطن لدى السيدة، مما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً حرصاً من الفريق الطبي على صحة الأم والجنين.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعد من المنشآت الصحية المتخصصة التي تُقدم خدمات صحية متكاملة، وبجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، وذلك من خلال تجهيزاته الطبية المتطورة، ووجود أطباء وطواقم عمل تمتلك مؤهلات علمية مميزة، حيث تبلغ سعته السريرية 450 سريراً.

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إنقاذ امرأة حامل وجنينها في مستشفى الولادة في الأحساء
سبق

تمكّن مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء من إنهاء معاناة سيدة حامل, حيث اتضح بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وجود ورم ضخم في أحشائها.

وعلى إثر ذلك، تم إخضاعها، وهي في الشهر الخامس من حملها، لعملية جراحية تكللت بالنجاح، حيث تتمتع هي وجنينها الآن بصحة جيدة.

وكان الورم عبارة عن كيس ملتوٍ على المبيض بحجم 16سم في 14 سم، وذو تأثير على الجنين بإحداث ضغط على منطقة أسفل البطن لدى السيدة، مما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً حرصاً من الفريق الطبي على صحة الأم والجنين.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعد من المنشآت الصحية المتخصصة التي تُقدم خدمات صحية متكاملة، وبجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، وذلك من خلال تجهيزاته الطبية المتطورة، ووجود أطباء وطواقم عمل تمتلك مؤهلات علمية مميزة، حيث تبلغ سعته السريرية 450 سريراً.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
02:47 PM

إنقاذ امرأة حامل وجنينها في مستشفى الولادة في الأحساء

بعد عملية معقدة استهدفت إزالة كيس ملتوٍ على المبيض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
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تمكّن مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء من إنهاء معاناة سيدة حامل, حيث اتضح بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وجود ورم ضخم في أحشائها.

وعلى إثر ذلك، تم إخضاعها، وهي في الشهر الخامس من حملها، لعملية جراحية تكللت بالنجاح، حيث تتمتع هي وجنينها الآن بصحة جيدة.

وكان الورم عبارة عن كيس ملتوٍ على المبيض بحجم 16سم في 14 سم، وذو تأثير على الجنين بإحداث ضغط على منطقة أسفل البطن لدى السيدة، مما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً حرصاً من الفريق الطبي على صحة الأم والجنين.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعد من المنشآت الصحية المتخصصة التي تُقدم خدمات صحية متكاملة، وبجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، وذلك من خلال تجهيزاته الطبية المتطورة، ووجود أطباء وطواقم عمل تمتلك مؤهلات علمية مميزة، حيث تبلغ سعته السريرية 450 سريراً.

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