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أزمة انتقال السلطة بفنزويلا.. الأمم المتحدة تطالب جميع الأطراف بالحوار

دعت إلى تحقيق مستقل في مقتل ضحايا الاضطرابات

طالب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، بإجراء تحقيق مستقل فيما تردد عن سقوط ضحايا خلال الاضطرابات في فنزويلا، وحث جميع الأطراف على إجراء حوار سلمي.

وقال "دوجاريك" في بيان نقلت عنه "رويترز": "الأمين العام يؤكد الحاجة الملحة لالتزام كل الأطراف المعنية بحوار سياسي شامل ذي مصداقية لعلاج الأزمة طويلة الأمد في البلاد".

من جهتهم، أفاد مسؤولون في فنزويلا بأن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في اشتباكات مع الشرطة هذا الأسبوع، في البلد الذي يشهد أزمة حادة بعد أن أدى رئيس البرلمان خوان جوايدو القسم رئيسًا للبلاد بدعم من دول في المنطقة؛ مما زاد من عزلة الرئيس نيكولاس مادورو.

وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء متفرقة من فنزويلا لمطالبة مادورو بالتنحي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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أزمة انتقال السلطة بفنزويلا.. الأمم المتحدة تطالب جميع الأطراف بالحوار
سبق

طالب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، بإجراء تحقيق مستقل فيما تردد عن سقوط ضحايا خلال الاضطرابات في فنزويلا، وحث جميع الأطراف على إجراء حوار سلمي.

وقال "دوجاريك" في بيان نقلت عنه "رويترز": "الأمين العام يؤكد الحاجة الملحة لالتزام كل الأطراف المعنية بحوار سياسي شامل ذي مصداقية لعلاج الأزمة طويلة الأمد في البلاد".

من جهتهم، أفاد مسؤولون في فنزويلا بأن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في اشتباكات مع الشرطة هذا الأسبوع، في البلد الذي يشهد أزمة حادة بعد أن أدى رئيس البرلمان خوان جوايدو القسم رئيسًا للبلاد بدعم من دول في المنطقة؛ مما زاد من عزلة الرئيس نيكولاس مادورو.

وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء متفرقة من فنزويلا لمطالبة مادورو بالتنحي.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
06:11 PM

أزمة انتقال السلطة بفنزويلا.. الأمم المتحدة تطالب جميع الأطراف بالحوار

دعت إلى تحقيق مستقل في مقتل ضحايا الاضطرابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، بإجراء تحقيق مستقل فيما تردد عن سقوط ضحايا خلال الاضطرابات في فنزويلا، وحث جميع الأطراف على إجراء حوار سلمي.

وقال "دوجاريك" في بيان نقلت عنه "رويترز": "الأمين العام يؤكد الحاجة الملحة لالتزام كل الأطراف المعنية بحوار سياسي شامل ذي مصداقية لعلاج الأزمة طويلة الأمد في البلاد".

من جهتهم، أفاد مسؤولون في فنزويلا بأن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في اشتباكات مع الشرطة هذا الأسبوع، في البلد الذي يشهد أزمة حادة بعد أن أدى رئيس البرلمان خوان جوايدو القسم رئيسًا للبلاد بدعم من دول في المنطقة؛ مما زاد من عزلة الرئيس نيكولاس مادورو.

وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء متفرقة من فنزويلا لمطالبة مادورو بالتنحي.

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