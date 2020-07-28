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"التجارة" تشهِّر بمنشأة تبيع لحومًا ودواجن فاسدة ومنتهية الصلاحية

شهَّرت وزارة التجارة بثلاثة مخالفين، يعملون بمؤسسة تجارية، تختص بتجارة المواد الغذائية بمحافظة البكيرية؛ وذلك إثر إدانة وكيل المنشأة ومديرها والعامل المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعد ضبط 60 قطعة دجاج وبرجر ولحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية معروضة للبيع، تمت مصادرتها وإتلافها؛ لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية ببريدة، الذي نص على فرض غرامة مالية على المخالفين، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة "التجارة" مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم؛ لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ إذ ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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"التجارة" تشهِّر بمنشأة تبيع لحومًا ودواجن فاسدة ومنتهية الصلاحية
سبق

شهَّرت وزارة التجارة بثلاثة مخالفين، يعملون بمؤسسة تجارية، تختص بتجارة المواد الغذائية بمحافظة البكيرية؛ وذلك إثر إدانة وكيل المنشأة ومديرها والعامل المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعد ضبط 60 قطعة دجاج وبرجر ولحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية معروضة للبيع، تمت مصادرتها وإتلافها؛ لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية ببريدة، الذي نص على فرض غرامة مالية على المخالفين، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة "التجارة" مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم؛ لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ إذ ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
11:44 PM
اخر تعديل
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
01:03 AM

"التجارة" تشهِّر بمنشأة تبيع لحومًا ودواجن فاسدة ومنتهية الصلاحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهَّرت وزارة التجارة بثلاثة مخالفين، يعملون بمؤسسة تجارية، تختص بتجارة المواد الغذائية بمحافظة البكيرية؛ وذلك إثر إدانة وكيل المنشأة ومديرها والعامل المسؤول بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعد ضبط 60 قطعة دجاج وبرجر ولحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية معروضة للبيع، تمت مصادرتها وإتلافها؛ لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية ببريدة، الذي نص على فرض غرامة مالية على المخالفين، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن على نفقة المخالفين.

وتؤكد وزارة "التجارة" مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم؛ لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ إذ ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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