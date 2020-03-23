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سنغافورة: 54 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 509 حالات

من بينهم 48 حالة لأشخاص كانوا عائدين من الخارج

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم، تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا معظمها لسكان عائدين من مناطق أخرى من العالم شهدت انتشاراً للعدوى.

وأوضحت الوزارة أن من بين الإصابات الجديدة 48 حالة لأشخاص عائدين من الخارج، ويبلغ إجمالي الإصابات في سنغافورة 509 حالات فضلاً عن وفاة اثنين.

فيروس كورونا الجديد

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سنغافورة: 54 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 509 حالات
سبق

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم، تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا معظمها لسكان عائدين من مناطق أخرى من العالم شهدت انتشاراً للعدوى.

وأوضحت الوزارة أن من بين الإصابات الجديدة 48 حالة لأشخاص عائدين من الخارج، ويبلغ إجمالي الإصابات في سنغافورة 509 حالات فضلاً عن وفاة اثنين.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
05:25 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
05:55 PM

سنغافورة: 54 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 509 حالات

من بينهم 48 حالة لأشخاص كانوا عائدين من الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم، تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا معظمها لسكان عائدين من مناطق أخرى من العالم شهدت انتشاراً للعدوى.

وأوضحت الوزارة أن من بين الإصابات الجديدة 48 حالة لأشخاص عائدين من الخارج، ويبلغ إجمالي الإصابات في سنغافورة 509 حالات فضلاً عن وفاة اثنين.

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