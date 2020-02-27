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اللجنة الوطنية للحج والعمرة: تعليق رحلات العمرة والزيارات "مؤقت"

"شعبان": هذا الإجراء سينجلي قريبًا مع المعالجات الاستباقية

قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، مروان عباس شعبان، إن تعليق العمرة والزيارات في المملكة، سينجلي قريبًا، مع المعالجات الاستباقية التي تقوم بها جميع الأجهزة المعنية للحد من خطورة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن المملكة اكتسبت خبرات كبيرة في السابق لمواجهة مثل هذه الأوضاع، واستطاعت الجهات المختصة التعامل بروية مع ما يقتضيه الحال بالحج والعمرة في أوقات سابقة وفقًا للضرورة وأن المعالجة الاستباقية لكل الأجهزة المعنية بالحد من الوباء هي إجراءات في محلها الصحيح.

ولفت إلى أن إعلان وزارة الحج واضح، وهو تعليق العمرة والحجوزات حتى وقت آخر، معربًا عن توقعاته بوجود آليات لحل قضية الحجوزات الراهنة، سيجري العمل عليها بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة وشركات العمرة والمكاتب السياحية والمعتمرين.

ولم يخف "شعبان" احتمالية الخسائر التي يمكن أن تلحق القطاع بالكامل من شركات عمرة وإعاشة وتموين وخطوط طيران وفنادق، مشيرًا إلى أنه سيجري التعامل معها وفق المعطيات الراهنة والممكنة، لكنه عاد للتأكيد إلى أن تعليق عمليات العمرة هو تعليق مؤقت لا نهائي، لمنع وصول فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" إلى المملكة.

وشدد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، على أن حركة المعتمرين ستستأنف بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الكاملة المتعلقة بالفحص والتعامل مع الأمر.

وقال: أتوقع أن يكون هذا الاستئناف في وقت قريب جدًا، وحسب خبرتي، فإنه رغم تفشي أوبئة في سنوات سابقة كإنفلونزا الخنازير والطيور، إلا أن المملكة استخدمت خبراتها المتراكمة في التعاطي مع هذه الظروف ولم تعلق الحج حينها، بل اتخذت جميع التدابير اللازمة دون تعليق الحج.

اللجنة الوطنية للحج والعمرة تأشيرة العمرة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اللجنة الوطنية للحج والعمرة: تعليق رحلات العمرة والزيارات "مؤقت"
سبق

قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، مروان عباس شعبان، إن تعليق العمرة والزيارات في المملكة، سينجلي قريبًا، مع المعالجات الاستباقية التي تقوم بها جميع الأجهزة المعنية للحد من خطورة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن المملكة اكتسبت خبرات كبيرة في السابق لمواجهة مثل هذه الأوضاع، واستطاعت الجهات المختصة التعامل بروية مع ما يقتضيه الحال بالحج والعمرة في أوقات سابقة وفقًا للضرورة وأن المعالجة الاستباقية لكل الأجهزة المعنية بالحد من الوباء هي إجراءات في محلها الصحيح.

ولفت إلى أن إعلان وزارة الحج واضح، وهو تعليق العمرة والحجوزات حتى وقت آخر، معربًا عن توقعاته بوجود آليات لحل قضية الحجوزات الراهنة، سيجري العمل عليها بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة وشركات العمرة والمكاتب السياحية والمعتمرين.

ولم يخف "شعبان" احتمالية الخسائر التي يمكن أن تلحق القطاع بالكامل من شركات عمرة وإعاشة وتموين وخطوط طيران وفنادق، مشيرًا إلى أنه سيجري التعامل معها وفق المعطيات الراهنة والممكنة، لكنه عاد للتأكيد إلى أن تعليق عمليات العمرة هو تعليق مؤقت لا نهائي، لمنع وصول فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" إلى المملكة.

وشدد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، على أن حركة المعتمرين ستستأنف بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الكاملة المتعلقة بالفحص والتعامل مع الأمر.

وقال: أتوقع أن يكون هذا الاستئناف في وقت قريب جدًا، وحسب خبرتي، فإنه رغم تفشي أوبئة في سنوات سابقة كإنفلونزا الخنازير والطيور، إلا أن المملكة استخدمت خبراتها المتراكمة في التعاطي مع هذه الظروف ولم تعلق الحج حينها، بل اتخذت جميع التدابير اللازمة دون تعليق الحج.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
07:37 PM

اللجنة الوطنية للحج والعمرة: تعليق رحلات العمرة والزيارات "مؤقت"

"شعبان": هذا الإجراء سينجلي قريبًا مع المعالجات الاستباقية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، مروان عباس شعبان، إن تعليق العمرة والزيارات في المملكة، سينجلي قريبًا، مع المعالجات الاستباقية التي تقوم بها جميع الأجهزة المعنية للحد من خطورة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن المملكة اكتسبت خبرات كبيرة في السابق لمواجهة مثل هذه الأوضاع، واستطاعت الجهات المختصة التعامل بروية مع ما يقتضيه الحال بالحج والعمرة في أوقات سابقة وفقًا للضرورة وأن المعالجة الاستباقية لكل الأجهزة المعنية بالحد من الوباء هي إجراءات في محلها الصحيح.

ولفت إلى أن إعلان وزارة الحج واضح، وهو تعليق العمرة والحجوزات حتى وقت آخر، معربًا عن توقعاته بوجود آليات لحل قضية الحجوزات الراهنة، سيجري العمل عليها بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة وشركات العمرة والمكاتب السياحية والمعتمرين.

ولم يخف "شعبان" احتمالية الخسائر التي يمكن أن تلحق القطاع بالكامل من شركات عمرة وإعاشة وتموين وخطوط طيران وفنادق، مشيرًا إلى أنه سيجري التعامل معها وفق المعطيات الراهنة والممكنة، لكنه عاد للتأكيد إلى أن تعليق عمليات العمرة هو تعليق مؤقت لا نهائي، لمنع وصول فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" إلى المملكة.

وشدد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، على أن حركة المعتمرين ستستأنف بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الكاملة المتعلقة بالفحص والتعامل مع الأمر.

وقال: أتوقع أن يكون هذا الاستئناف في وقت قريب جدًا، وحسب خبرتي، فإنه رغم تفشي أوبئة في سنوات سابقة كإنفلونزا الخنازير والطيور، إلا أن المملكة استخدمت خبراتها المتراكمة في التعاطي مع هذه الظروف ولم تعلق الحج حينها، بل اتخذت جميع التدابير اللازمة دون تعليق الحج.

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