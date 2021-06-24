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"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على الطائف

قالت: تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الـ 7 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ للرؤية الأفقية، وذلك على محافظات: الطائف، وميسان، والعرضيات وأضم، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

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"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على الطائف
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ للرؤية الأفقية، وذلك على محافظات: الطائف، وميسان، والعرضيات وأضم، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
09:28 AM

"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على الطائف

قالت: تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الـ 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ للرؤية الأفقية، وذلك على محافظات: الطائف، وميسان، والعرضيات وأضم، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

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