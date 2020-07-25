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"الصحة" تعلن تسجيل 2201 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 264973

حائل تسجل 79 إصابة بكورونا وحالات التعافي تصل 2820

انخفاض الحالات النشطة إلى 963

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم السبت، 79 حالة إيجابية بفيروس كورونا (كوفيد-19)، مقابل 27 حالة تعافٍ جديدة؛ دون تسجيل وفيات.

وتوزعت حالات الإصابات، اليوم، بواقع 57 حالة في مدينة حائل، و10 حالات في محافظة الشملي، و5 حالات في محافظة بقعاء، وحالتين في كل من محافظة الغزالة ومحافظة موقق، وحالة واحدة في كل من محافظة الحائط ومحافظة الشنان، ومحافظة سميراء.


وتوزعت حالات التعافي بواقع 23 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة لكل من محافظات الحائط وموقق وسميراء.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في منطقة حائل 3810 حالة، وحالات التعافي 2820 حالة، وانخفاض الحالات النشطة إلى 963 حالة، و18 حالة وفاة.

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حائل تسجل 79 إصابة بكورونا وحالات التعافي تصل 2820
سبق

سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم السبت، 79 حالة إيجابية بفيروس كورونا (كوفيد-19)، مقابل 27 حالة تعافٍ جديدة؛ دون تسجيل وفيات.

وتوزعت حالات الإصابات، اليوم، بواقع 57 حالة في مدينة حائل، و10 حالات في محافظة الشملي، و5 حالات في محافظة بقعاء، وحالتين في كل من محافظة الغزالة ومحافظة موقق، وحالة واحدة في كل من محافظة الحائط ومحافظة الشنان، ومحافظة سميراء.


وتوزعت حالات التعافي بواقع 23 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة لكل من محافظات الحائط وموقق وسميراء.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في منطقة حائل 3810 حالة، وحالات التعافي 2820 حالة، وانخفاض الحالات النشطة إلى 963 حالة، و18 حالة وفاة.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
04:32 PM

حائل تسجل 79 إصابة بكورونا وحالات التعافي تصل 2820

انخفاض الحالات النشطة إلى 963

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منصور الشلاقي - حائل
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سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم السبت، 79 حالة إيجابية بفيروس كورونا (كوفيد-19)، مقابل 27 حالة تعافٍ جديدة؛ دون تسجيل وفيات.

وتوزعت حالات الإصابات، اليوم، بواقع 57 حالة في مدينة حائل، و10 حالات في محافظة الشملي، و5 حالات في محافظة بقعاء، وحالتين في كل من محافظة الغزالة ومحافظة موقق، وحالة واحدة في كل من محافظة الحائط ومحافظة الشنان، ومحافظة سميراء.


وتوزعت حالات التعافي بواقع 23 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة لكل من محافظات الحائط وموقق وسميراء.

وبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في منطقة حائل 3810 حالة، وحالات التعافي 2820 حالة، وانخفاض الحالات النشطة إلى 963 حالة، و18 حالة وفاة.

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