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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

"فيروس كورونا: "ديبالا" و"هودسون" يتعافيان .. و"وست هام" يعلن إصابة 8 من لاعبيه

قال الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم إنه يتعافى من إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وإنه يستعد للعودة للتدريبات.

وقال ديبالا لقناة يوفنتوس، وهو يتحدث من منزله: أشعر بتحسن كبير بعد الأعراض القوية التي تعرضت لها في اليومين الماضيين. اليوم ليس لدي أي أعراض، يمكنني التحرك ومحاولة استئناف التدريبات.

من جانبه أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة تعافي لاعبه كالوم هودسون أودوي، بعد تعرضه للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان هودسون أودوي، 19 عامًا، أول لاعب في الدوري الإنجليزي يصاب بفيروس "كورونا" الوبائي، وذلك في وقت سابق من مارس الجاري.

فيما أعلن نادي وست هام الإنجليزي لكرة القدم أن ثمانية لاعبين في صفوفه يخضعون للحجر المنزلي الذاتي بعد أن أظهروا أعراضًا خفيفة من فيروس كورونا المستجد، دون أن يكشف عن أسمائهم.


وقالت نائبة الرئيس كارن بريدي في مقابلة مع صحيفة "الصن" المحلية" يوم السبت : أشعر بالارتياح للقول إنهم يظهرون عوارض خفيفة وأنهم وعائلاتهم بخير، ولكن الفيروس على بعد مصافحة أو سعال أو عطاس منا، لذا لا يجب الاستهتار.

ديبالا يوفنتوس الإيطالي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"فيروس كورونا: "ديبالا" و"هودسون" يتعافيان .. و"وست هام" يعلن إصابة 8 من لاعبيه
سبق

قال الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم إنه يتعافى من إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وإنه يستعد للعودة للتدريبات.

وقال ديبالا لقناة يوفنتوس، وهو يتحدث من منزله: أشعر بتحسن كبير بعد الأعراض القوية التي تعرضت لها في اليومين الماضيين. اليوم ليس لدي أي أعراض، يمكنني التحرك ومحاولة استئناف التدريبات.

من جانبه أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة تعافي لاعبه كالوم هودسون أودوي، بعد تعرضه للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان هودسون أودوي، 19 عامًا، أول لاعب في الدوري الإنجليزي يصاب بفيروس "كورونا" الوبائي، وذلك في وقت سابق من مارس الجاري.

فيما أعلن نادي وست هام الإنجليزي لكرة القدم أن ثمانية لاعبين في صفوفه يخضعون للحجر المنزلي الذاتي بعد أن أظهروا أعراضًا خفيفة من فيروس كورونا المستجد، دون أن يكشف عن أسمائهم.


وقالت نائبة الرئيس كارن بريدي في مقابلة مع صحيفة "الصن" المحلية" يوم السبت : أشعر بالارتياح للقول إنهم يظهرون عوارض خفيفة وأنهم وعائلاتهم بخير، ولكن الفيروس على بعد مصافحة أو سعال أو عطاس منا، لذا لا يجب الاستهتار.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
07:35 PM

"فيروس كورونا: "ديبالا" و"هودسون" يتعافيان .. و"وست هام" يعلن إصابة 8 من لاعبيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم إنه يتعافى من إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وإنه يستعد للعودة للتدريبات.

وقال ديبالا لقناة يوفنتوس، وهو يتحدث من منزله: أشعر بتحسن كبير بعد الأعراض القوية التي تعرضت لها في اليومين الماضيين. اليوم ليس لدي أي أعراض، يمكنني التحرك ومحاولة استئناف التدريبات.

من جانبه أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة تعافي لاعبه كالوم هودسون أودوي، بعد تعرضه للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان هودسون أودوي، 19 عامًا، أول لاعب في الدوري الإنجليزي يصاب بفيروس "كورونا" الوبائي، وذلك في وقت سابق من مارس الجاري.

فيما أعلن نادي وست هام الإنجليزي لكرة القدم أن ثمانية لاعبين في صفوفه يخضعون للحجر المنزلي الذاتي بعد أن أظهروا أعراضًا خفيفة من فيروس كورونا المستجد، دون أن يكشف عن أسمائهم.


وقالت نائبة الرئيس كارن بريدي في مقابلة مع صحيفة "الصن" المحلية" يوم السبت : أشعر بالارتياح للقول إنهم يظهرون عوارض خفيفة وأنهم وعائلاتهم بخير، ولكن الفيروس على بعد مصافحة أو سعال أو عطاس منا، لذا لا يجب الاستهتار.

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