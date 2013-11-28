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استعداداً لإطلاق حملة التطعيم.. طائرات أمريكية تبدأ بنقل لقاحات كورونا

خلال الأسبوعين المقبلين في جميع الولايات

بدأت شركات الطيران في الولايات المتحدة بنقل جرعات من لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19" من شركتَي "Pfizer وBioNTech" استعداداً لإطلاق حملة التطعيم ضد كورونا خلال الأسبوعين المقبلين في جميع الولايات الأمريكية.

وأكّد متحدث الخطوط الجوية المتحدة، أنهم بدأوا بشحن اللقاحات منذ مساء يوم الجمعة للبدء فوراً بحملة التطعيم بعد حصول الإذن النهائي من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الذي يتوقع أن يصدر يوم 10 ديسمبر المقبل.

وتتضمن خطة النقل استخدام العشرات من رحلات الشحن ومئات الشاحنات يومياً حتى يتم إيصال اللقاح إلى المدن في الولايات المتحدة بأسرع وقت ممكن.

فيروس كورونا الجديد

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استعداداً لإطلاق حملة التطعيم.. طائرات أمريكية تبدأ بنقل لقاحات كورونا
سبق

بدأت شركات الطيران في الولايات المتحدة بنقل جرعات من لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19" من شركتَي "Pfizer وBioNTech" استعداداً لإطلاق حملة التطعيم ضد كورونا خلال الأسبوعين المقبلين في جميع الولايات الأمريكية.

وأكّد متحدث الخطوط الجوية المتحدة، أنهم بدأوا بشحن اللقاحات منذ مساء يوم الجمعة للبدء فوراً بحملة التطعيم بعد حصول الإذن النهائي من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الذي يتوقع أن يصدر يوم 10 ديسمبر المقبل.

وتتضمن خطة النقل استخدام العشرات من رحلات الشحن ومئات الشاحنات يومياً حتى يتم إيصال اللقاح إلى المدن في الولايات المتحدة بأسرع وقت ممكن.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
10:23 AM

استعداداً لإطلاق حملة التطعيم.. طائرات أمريكية تبدأ بنقل لقاحات كورونا

خلال الأسبوعين المقبلين في جميع الولايات

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خالد علي - الرياض
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بدأت شركات الطيران في الولايات المتحدة بنقل جرعات من لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19" من شركتَي "Pfizer وBioNTech" استعداداً لإطلاق حملة التطعيم ضد كورونا خلال الأسبوعين المقبلين في جميع الولايات الأمريكية.

وأكّد متحدث الخطوط الجوية المتحدة، أنهم بدأوا بشحن اللقاحات منذ مساء يوم الجمعة للبدء فوراً بحملة التطعيم بعد حصول الإذن النهائي من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الذي يتوقع أن يصدر يوم 10 ديسمبر المقبل.

وتتضمن خطة النقل استخدام العشرات من رحلات الشحن ومئات الشاحنات يومياً حتى يتم إيصال اللقاح إلى المدن في الولايات المتحدة بأسرع وقت ممكن.

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