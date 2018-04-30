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"نساء المستقبل" تنفذ مبادرة "مسرة" لإسعاد الفتيات في الرياض

تضمّنت ورشة للرسم وندوات ومسابقات تفاعلية وجوائز

نفّذت جمعية نساء المستقبل الأهلية بالشراكة مع ديوانية آل حسين التاريخية مبادرة مسرة، مساء أمس، بمدينة الرياض لفتيات دار الحضانة الاجتماعية بفلل الربوة بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية نساء المستقبل الدكتورة غريبة الطوية، حيث تأتي هذه المبادرة لدعم فتيات الدار نفسياً ومعنوياً ودمجهم مع مجتمعهم؛ لأجل تمكينهم ليكونوا عنصراً فاعلاً في المجتمع.

وفي التفاصيل، اشتملت المبادرة على العديد من الفقرات المتنوعة لإسعاد الفتيات من خلال إقامة ورش الرسم وحضور الندوات والمشاركة بالمسابقات التفاعلية وصندوق الأمنيات، والتي من خلالها حصلوا على العديد من الهدايا والجوائز؛ تقديراً لتفاعلهم بمشاركة الفريق الكشفي لديوانية آل حسين التاريخية ومتجر مسرة من خلال تنظيم الفقرات.

فيما قدّمت سارة الشهراني رئيس لجنة المبادرات بالجمعية شكرها وتقديرها للجميع، مؤكدةً أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الجمعية لإسعاد نساء هذا الوطن الغالي، ولتمكين وتشجيع المرأة لتسهم في خدمة مجتمعها.

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"نساء المستقبل" تنفذ مبادرة "مسرة" لإسعاد الفتيات في الرياض
سبق

نفّذت جمعية نساء المستقبل الأهلية بالشراكة مع ديوانية آل حسين التاريخية مبادرة مسرة، مساء أمس، بمدينة الرياض لفتيات دار الحضانة الاجتماعية بفلل الربوة بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية نساء المستقبل الدكتورة غريبة الطوية، حيث تأتي هذه المبادرة لدعم فتيات الدار نفسياً ومعنوياً ودمجهم مع مجتمعهم؛ لأجل تمكينهم ليكونوا عنصراً فاعلاً في المجتمع.

وفي التفاصيل، اشتملت المبادرة على العديد من الفقرات المتنوعة لإسعاد الفتيات من خلال إقامة ورش الرسم وحضور الندوات والمشاركة بالمسابقات التفاعلية وصندوق الأمنيات، والتي من خلالها حصلوا على العديد من الهدايا والجوائز؛ تقديراً لتفاعلهم بمشاركة الفريق الكشفي لديوانية آل حسين التاريخية ومتجر مسرة من خلال تنظيم الفقرات.

فيما قدّمت سارة الشهراني رئيس لجنة المبادرات بالجمعية شكرها وتقديرها للجميع، مؤكدةً أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الجمعية لإسعاد نساء هذا الوطن الغالي، ولتمكين وتشجيع المرأة لتسهم في خدمة مجتمعها.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
02:16 PM

"نساء المستقبل" تنفذ مبادرة "مسرة" لإسعاد الفتيات في الرياض

تضمّنت ورشة للرسم وندوات ومسابقات تفاعلية وجوائز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت جمعية نساء المستقبل الأهلية بالشراكة مع ديوانية آل حسين التاريخية مبادرة مسرة، مساء أمس، بمدينة الرياض لفتيات دار الحضانة الاجتماعية بفلل الربوة بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية نساء المستقبل الدكتورة غريبة الطوية، حيث تأتي هذه المبادرة لدعم فتيات الدار نفسياً ومعنوياً ودمجهم مع مجتمعهم؛ لأجل تمكينهم ليكونوا عنصراً فاعلاً في المجتمع.

وفي التفاصيل، اشتملت المبادرة على العديد من الفقرات المتنوعة لإسعاد الفتيات من خلال إقامة ورش الرسم وحضور الندوات والمشاركة بالمسابقات التفاعلية وصندوق الأمنيات، والتي من خلالها حصلوا على العديد من الهدايا والجوائز؛ تقديراً لتفاعلهم بمشاركة الفريق الكشفي لديوانية آل حسين التاريخية ومتجر مسرة من خلال تنظيم الفقرات.

فيما قدّمت سارة الشهراني رئيس لجنة المبادرات بالجمعية شكرها وتقديرها للجميع، مؤكدةً أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الجمعية لإسعاد نساء هذا الوطن الغالي، ولتمكين وتشجيع المرأة لتسهم في خدمة مجتمعها.

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