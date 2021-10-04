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عقب فوزه بالانتخابات.. "آبي أحمد" يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء إثيوبيا

قال: أتعهد بتولي المسؤولية التي ألقاها الشعب على عاتقي مع إيمان بالدستور

أُقيمت اليوم الإثنين مراسم تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد؛ لولاية جديدة مدّتها خمس سنوات، في وقت تواجه حكومته سلسلة تحديات بينها نزاع إقليم تيغراي (شمال) المتواصل منذ أشهر.

وأدّى آبي؛ الذي حقق فوزاً كاسحاً في انتخابات يونيو، اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا ميزا أشينافي؛ بعدما قام بذلك كل من رئيس مجلس النواب ونائبه.

وقال آبي؛ خلال أدائه اليمين "أنا آبي أحمد علي، اليوم في مجلس نواب الشعب أوافق على تعييني رئيساً للوزراء، كما أتعهد تولي المسؤولية التي ألقاها الشعب على عاتقي بمسؤولية مع إيمان بالدستور".

وحقق حزب آبي "الازدهار" فوزاً ساحقاً في انتخابات يونيو، وهو ما اعتبره مسؤولون فيدراليون انعكاساً للإصلاحات الديموقراطية التي أطلقها منذ تولي السلطة سنة 2018.

الرئيسية/ أخبار العالم

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عقب فوزه بالانتخابات.. "آبي أحمد" يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء إثيوبيا
سبق

أُقيمت اليوم الإثنين مراسم تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد؛ لولاية جديدة مدّتها خمس سنوات، في وقت تواجه حكومته سلسلة تحديات بينها نزاع إقليم تيغراي (شمال) المتواصل منذ أشهر.

وأدّى آبي؛ الذي حقق فوزاً كاسحاً في انتخابات يونيو، اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا ميزا أشينافي؛ بعدما قام بذلك كل من رئيس مجلس النواب ونائبه.

وقال آبي؛ خلال أدائه اليمين "أنا آبي أحمد علي، اليوم في مجلس نواب الشعب أوافق على تعييني رئيساً للوزراء، كما أتعهد تولي المسؤولية التي ألقاها الشعب على عاتقي بمسؤولية مع إيمان بالدستور".

وحقق حزب آبي "الازدهار" فوزاً ساحقاً في انتخابات يونيو، وهو ما اعتبره مسؤولون فيدراليون انعكاساً للإصلاحات الديموقراطية التي أطلقها منذ تولي السلطة سنة 2018.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
12:03 PM

عقب فوزه بالانتخابات.. "آبي أحمد" يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء إثيوبيا

قال: أتعهد بتولي المسؤولية التي ألقاها الشعب على عاتقي مع إيمان بالدستور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أُقيمت اليوم الإثنين مراسم تنصيب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد؛ لولاية جديدة مدّتها خمس سنوات، في وقت تواجه حكومته سلسلة تحديات بينها نزاع إقليم تيغراي (شمال) المتواصل منذ أشهر.

وأدّى آبي؛ الذي حقق فوزاً كاسحاً في انتخابات يونيو، اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا ميزا أشينافي؛ بعدما قام بذلك كل من رئيس مجلس النواب ونائبه.

وقال آبي؛ خلال أدائه اليمين "أنا آبي أحمد علي، اليوم في مجلس نواب الشعب أوافق على تعييني رئيساً للوزراء، كما أتعهد تولي المسؤولية التي ألقاها الشعب على عاتقي بمسؤولية مع إيمان بالدستور".

وحقق حزب آبي "الازدهار" فوزاً ساحقاً في انتخابات يونيو، وهو ما اعتبره مسؤولون فيدراليون انعكاساً للإصلاحات الديموقراطية التي أطلقها منذ تولي السلطة سنة 2018.

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