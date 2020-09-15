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شاهد.. جسر الملك فهد يعلن آلية جديدة للدفع عند البوابات

بدلاً من اقتصارها على النقد وتتيح للعابرين إنهاء إجراءاتهم ذاتيًا

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عن توفير خاصية الدفع الإلكتروني عند بوابات الجسر، وأوضحت أن الخاصية تتوفر ضمن المرحلة الأولى من مشروع البوابات الجديدة التي توفر أجهزة الدفع الآلي، بحيث لا يضطر العابرون إلى اصطحاب مبالغ نقدية معهم.

وأضافت أن البوابات الجديدة تتيح للعابرين أيضًا إنهاء إجراءاتهم ذاتيًا، دون الحاجة إلى التعامل مع الموظفين، كما أفادت مؤسسة جسر الملك فهد بأن حاملي بطاقات العضوية يمكنهم الآن إعادة شحنها عبر الموقع الرسمي للمؤسسة.

ومن المتوقع أن يكتمل مشروع البوابات الجديدة في مارس 2021، ومن أبرز خصائصه إمكانية التعرف على المركبات آليًا وقياس وزن الشاحنات آليًا، وفتح البوابات مباشرة، ما يوفر وقت التوقف عند البوابة.

جسر الملك فهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. جسر الملك فهد يعلن آلية جديدة للدفع عند البوابات
سبق

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عن توفير خاصية الدفع الإلكتروني عند بوابات الجسر، وأوضحت أن الخاصية تتوفر ضمن المرحلة الأولى من مشروع البوابات الجديدة التي توفر أجهزة الدفع الآلي، بحيث لا يضطر العابرون إلى اصطحاب مبالغ نقدية معهم.

وأضافت أن البوابات الجديدة تتيح للعابرين أيضًا إنهاء إجراءاتهم ذاتيًا، دون الحاجة إلى التعامل مع الموظفين، كما أفادت مؤسسة جسر الملك فهد بأن حاملي بطاقات العضوية يمكنهم الآن إعادة شحنها عبر الموقع الرسمي للمؤسسة.

ومن المتوقع أن يكتمل مشروع البوابات الجديدة في مارس 2021، ومن أبرز خصائصه إمكانية التعرف على المركبات آليًا وقياس وزن الشاحنات آليًا، وفتح البوابات مباشرة، ما يوفر وقت التوقف عند البوابة.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
01:24 AM
اخر تعديل
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
02:07 AM

شاهد.. جسر الملك فهد يعلن آلية جديدة للدفع عند البوابات

بدلاً من اقتصارها على النقد وتتيح للعابرين إنهاء إجراءاتهم ذاتيًا

A A A
حامد العلي - الدمام
0
1,575

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عن توفير خاصية الدفع الإلكتروني عند بوابات الجسر، وأوضحت أن الخاصية تتوفر ضمن المرحلة الأولى من مشروع البوابات الجديدة التي توفر أجهزة الدفع الآلي، بحيث لا يضطر العابرون إلى اصطحاب مبالغ نقدية معهم.

وأضافت أن البوابات الجديدة تتيح للعابرين أيضًا إنهاء إجراءاتهم ذاتيًا، دون الحاجة إلى التعامل مع الموظفين، كما أفادت مؤسسة جسر الملك فهد بأن حاملي بطاقات العضوية يمكنهم الآن إعادة شحنها عبر الموقع الرسمي للمؤسسة.

ومن المتوقع أن يكتمل مشروع البوابات الجديدة في مارس 2021، ومن أبرز خصائصه إمكانية التعرف على المركبات آليًا وقياس وزن الشاحنات آليًا، وفتح البوابات مباشرة، ما يوفر وقت التوقف عند البوابة.

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