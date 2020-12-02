النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

#مجلس_الشورى يوافق على مشروع نظام "الانضباط الوظيفي"

طالب بدراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي

وافق #مجلس_الشورى، اليوم، على مشروع نظام "الانضباط الوظيفي".

وفي مستهل جلسته العادية السادسة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، طالب المجلس في قرار أصدرته اليوم، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية، واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة ودراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
#مجلس_الشورى يوافق على مشروع نظام "الانضباط الوظيفي"
سبق

وافق #مجلس_الشورى، اليوم، على مشروع نظام "الانضباط الوظيفي".

وفي مستهل جلسته العادية السادسة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، طالب المجلس في قرار أصدرته اليوم، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية، واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة ودراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
12:51 PM

#مجلس_الشورى يوافق على مشروع نظام "الانضباط الوظيفي"

طالب بدراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,795

وافق #مجلس_الشورى، اليوم، على مشروع نظام "الانضباط الوظيفي".

وفي مستهل جلسته العادية السادسة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، طالب المجلس في قرار أصدرته اليوم، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية، واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة ودراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,270
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,343
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة