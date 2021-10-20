النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم على مسجد بمقاطعة ننغر هار بأفغانستان

"العثيمين" أكّد على موقف المنظمة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الذي استهدف مسجدًا في مقاطعة ننغر هار شرق أفغانستان، أمس الجمعة، خلال الصلاة، والذي أودى بحياة أكثر من 60 شخصًا وجرح العشرات.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن صادق تعازيه ومواساته لذوي الضحايا ولحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وشعبها، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وجدّد العثيمين الموقف الثابت والمبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله وتجلياته.

منظمة التعاون الإسلامي مقاطعة ننغر هار شرق أفغانستان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم على مسجد بمقاطعة ننغر هار بأفغانستان
سبق

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الذي استهدف مسجدًا في مقاطعة ننغر هار شرق أفغانستان، أمس الجمعة، خلال الصلاة، والذي أودى بحياة أكثر من 60 شخصًا وجرح العشرات.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن صادق تعازيه ومواساته لذوي الضحايا ولحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وشعبها، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وجدّد العثيمين الموقف الثابت والمبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله وتجلياته.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
01:24 PM
اخر تعديل
20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
12:17 AM

"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم على مسجد بمقاطعة ننغر هار بأفغانستان

"العثيمين" أكّد على موقف المنظمة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
2
906

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الذي استهدف مسجدًا في مقاطعة ننغر هار شرق أفغانستان، أمس الجمعة، خلال الصلاة، والذي أودى بحياة أكثر من 60 شخصًا وجرح العشرات.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن صادق تعازيه ومواساته لذوي الضحايا ولحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وشعبها، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وجدّد العثيمين الموقف الثابت والمبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله وتجلياته.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,325
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,924
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,023
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,789

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة