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"البيئة" تفسح مليونًا و35 ألف رأس من الماشية عن طريق ميناء جدة

استبعدت 8500 رأس لإصابتها .. و3 فرق للتأكد من مصدر الأغنام

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 1002809 رأس غنم، و9993 من الإبل و6741 رأسًا من الأبقار، حيث بلغت الإرساليات الحيوانية المفسوحة نحو مليون و20 ألف رأس من الماشية حتى الآن.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أنه تم فسح 322،620 رأس ماشية في حظائر مربي وموردي الماشية قبل دخولها إلى منافذ العاصمة المقدسة، وتم عدم فسح أكثر من 8500 رأس من الماشية من الفرق الميدانية البيطرية لعدة أسباب منها أعراض تنفسية، عرج ،هزال، اشتباه بروسيلا وأخرى.

وبلغ إجمالي الحيوانات المحلية المفسوحة عبر فرق الحج البيطرية بمنافذ العاصمة المقدسة من تاريخ 13 حتى الآن نحو 315000 رأس من الماشية.

وأشارت الوزارة إلى أن 3 فرق في منافذ العاصمة المقدسة باشرت أعمالها من يوم 13 من ذي القعدة الماضي، في (الكعكية، النوارية، البهيتة)، بكوادر متخصصة تعمل على مدار الساعة أيضًا؛ لمنع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها، إضافة إلى أربع فِرَق بيطرية ميدانية لأسواق الأنعام والطوارئ والمساندة ولإمارة منطقة مكة المكرمة، وتم إبلاغ جميع مستوردي المواشي والمربين بمنافذ العاصمة المقدسة التي تم اعتمادها لدخول المواشي الحية.

ونوهت الوزارة بأنه للكشف داخل حظائر موردي ومربي الماشية التواصل مع الفرق الميدانية على الأرقام التالية : (0515417946 ، 0515417947) للحصول على الشهادة الصحية بعد استيفاء شروط الكشف عليها ولفسحها عبر المنافذ ، وذلك ضمن جهود الوزارة للتأكد من خلو الحيوانات من الأمراض قبل دخولها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وشددت على أهمية استشعار الخدمات الجليلة التي تُقدم لقاصدي المسجد الحرام؛ ورفع الهمم وكفاءة العمل لتحقيق رؤية القيادة في خدمة ضيوف الرحمن.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تفسح مليونًا و35 ألف رأس من الماشية عن طريق ميناء جدة
سبق

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 1002809 رأس غنم، و9993 من الإبل و6741 رأسًا من الأبقار، حيث بلغت الإرساليات الحيوانية المفسوحة نحو مليون و20 ألف رأس من الماشية حتى الآن.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أنه تم فسح 322،620 رأس ماشية في حظائر مربي وموردي الماشية قبل دخولها إلى منافذ العاصمة المقدسة، وتم عدم فسح أكثر من 8500 رأس من الماشية من الفرق الميدانية البيطرية لعدة أسباب منها أعراض تنفسية، عرج ،هزال، اشتباه بروسيلا وأخرى.

وبلغ إجمالي الحيوانات المحلية المفسوحة عبر فرق الحج البيطرية بمنافذ العاصمة المقدسة من تاريخ 13 حتى الآن نحو 315000 رأس من الماشية.

وأشارت الوزارة إلى أن 3 فرق في منافذ العاصمة المقدسة باشرت أعمالها من يوم 13 من ذي القعدة الماضي، في (الكعكية، النوارية، البهيتة)، بكوادر متخصصة تعمل على مدار الساعة أيضًا؛ لمنع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها، إضافة إلى أربع فِرَق بيطرية ميدانية لأسواق الأنعام والطوارئ والمساندة ولإمارة منطقة مكة المكرمة، وتم إبلاغ جميع مستوردي المواشي والمربين بمنافذ العاصمة المقدسة التي تم اعتمادها لدخول المواشي الحية.

ونوهت الوزارة بأنه للكشف داخل حظائر موردي ومربي الماشية التواصل مع الفرق الميدانية على الأرقام التالية : (0515417946 ، 0515417947) للحصول على الشهادة الصحية بعد استيفاء شروط الكشف عليها ولفسحها عبر المنافذ ، وذلك ضمن جهود الوزارة للتأكد من خلو الحيوانات من الأمراض قبل دخولها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وشددت على أهمية استشعار الخدمات الجليلة التي تُقدم لقاصدي المسجد الحرام؛ ورفع الهمم وكفاءة العمل لتحقيق رؤية القيادة في خدمة ضيوف الرحمن.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
10:23 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
01:46 AM

"البيئة" تفسح مليونًا و35 ألف رأس من الماشية عن طريق ميناء جدة

استبعدت 8500 رأس لإصابتها .. و3 فرق للتأكد من مصدر الأغنام

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
2,562

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 1002809 رأس غنم، و9993 من الإبل و6741 رأسًا من الأبقار، حيث بلغت الإرساليات الحيوانية المفسوحة نحو مليون و20 ألف رأس من الماشية حتى الآن.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة أنه تم فسح 322،620 رأس ماشية في حظائر مربي وموردي الماشية قبل دخولها إلى منافذ العاصمة المقدسة، وتم عدم فسح أكثر من 8500 رأس من الماشية من الفرق الميدانية البيطرية لعدة أسباب منها أعراض تنفسية، عرج ،هزال، اشتباه بروسيلا وأخرى.

وبلغ إجمالي الحيوانات المحلية المفسوحة عبر فرق الحج البيطرية بمنافذ العاصمة المقدسة من تاريخ 13 حتى الآن نحو 315000 رأس من الماشية.

وأشارت الوزارة إلى أن 3 فرق في منافذ العاصمة المقدسة باشرت أعمالها من يوم 13 من ذي القعدة الماضي، في (الكعكية، النوارية، البهيتة)، بكوادر متخصصة تعمل على مدار الساعة أيضًا؛ لمنع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها، إضافة إلى أربع فِرَق بيطرية ميدانية لأسواق الأنعام والطوارئ والمساندة ولإمارة منطقة مكة المكرمة، وتم إبلاغ جميع مستوردي المواشي والمربين بمنافذ العاصمة المقدسة التي تم اعتمادها لدخول المواشي الحية.

ونوهت الوزارة بأنه للكشف داخل حظائر موردي ومربي الماشية التواصل مع الفرق الميدانية على الأرقام التالية : (0515417946 ، 0515417947) للحصول على الشهادة الصحية بعد استيفاء شروط الكشف عليها ولفسحها عبر المنافذ ، وذلك ضمن جهود الوزارة للتأكد من خلو الحيوانات من الأمراض قبل دخولها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وشددت على أهمية استشعار الخدمات الجليلة التي تُقدم لقاصدي المسجد الحرام؛ ورفع الهمم وكفاءة العمل لتحقيق رؤية القيادة في خدمة ضيوف الرحمن.

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