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"آل شريم" في زيارة لمحافظي بارق والمجاردة ويشارك في تسليم المقررات بمدرستين

أكد دور الأسرة في المتابعة وحث أبنائهم على الانضباط لإنجاح العملية التعليمية

التقى مدير ‫تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم أمس الثلاثاء محافظي محافظتي المجاردة وبارق، كما زار مدرستين بالمحافظتين وشارك في تسليم المقررات والتقى الكوادر الإدارية والتعليمية.

يأتي هذا بناءً على توجيه وزير التعليم للالتقاء بالمسؤولين واستعراض جهود وزارة التعليم ممثلة في إدارة تعليم محايل عسيراستعدادًا لانطلاق العام الدراسي ١٤٤٢هـ بدأً بالحديث عن ترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم في المحافظات وخطة الإدارة لتسليم المقررات الدراسية، ومبادرة الإدارة (هذا واجبنا) لإيصال المقررات الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء منسوبي التعليم المتوفين، وذوي الظروف الخاصة والحديث عن استعداد الإدارة في مجال المباني وصيانتها والتجهيزات المدرسية والأمن والسلامة، وتسجيل الطلاب والطالبات، وحركة النقل الداخلي، ومنصة (مدرستي)، التي أطلقتها وزارة التعليم واستعداد الإدارة للعمل عليها من خلال إعداد خطة للتدريب تستهدف كل شرائح العاملين في المجتمع التعليمي، وبين أوقات العمل في المنصة، بالإضافة إلى كل وسائل التعليم عن بعد.

وشدد "آل شريم" على دور الأسرة في المتابعة، وحث أبنائهم على الجدية والانضباط لإنجاح العملية التعليمية.

فيما زار مدير ‫تعليم محايل ثانوية جابر بن حيان في مكتب التعليم بمحافظة المجاردة؛ وثانوية اليمامة في مكتب التعليم بمحافظة بارق للاطمئنان على سير العمل ومتابعة خطط الاستعداد للعام الدراسي، وشارك في تسليم الطلاب المقررات الدراسية، كما التقى الكادر التعليمي والإداري.

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"آل شريم" في زيارة لمحافظي بارق والمجاردة ويشارك في تسليم المقررات بمدرستين
سبق

التقى مدير ‫تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم أمس الثلاثاء محافظي محافظتي المجاردة وبارق، كما زار مدرستين بالمحافظتين وشارك في تسليم المقررات والتقى الكوادر الإدارية والتعليمية.

يأتي هذا بناءً على توجيه وزير التعليم للالتقاء بالمسؤولين واستعراض جهود وزارة التعليم ممثلة في إدارة تعليم محايل عسيراستعدادًا لانطلاق العام الدراسي ١٤٤٢هـ بدأً بالحديث عن ترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم في المحافظات وخطة الإدارة لتسليم المقررات الدراسية، ومبادرة الإدارة (هذا واجبنا) لإيصال المقررات الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء منسوبي التعليم المتوفين، وذوي الظروف الخاصة والحديث عن استعداد الإدارة في مجال المباني وصيانتها والتجهيزات المدرسية والأمن والسلامة، وتسجيل الطلاب والطالبات، وحركة النقل الداخلي، ومنصة (مدرستي)، التي أطلقتها وزارة التعليم واستعداد الإدارة للعمل عليها من خلال إعداد خطة للتدريب تستهدف كل شرائح العاملين في المجتمع التعليمي، وبين أوقات العمل في المنصة، بالإضافة إلى كل وسائل التعليم عن بعد.

وشدد "آل شريم" على دور الأسرة في المتابعة، وحث أبنائهم على الجدية والانضباط لإنجاح العملية التعليمية.

فيما زار مدير ‫تعليم محايل ثانوية جابر بن حيان في مكتب التعليم بمحافظة المجاردة؛ وثانوية اليمامة في مكتب التعليم بمحافظة بارق للاطمئنان على سير العمل ومتابعة خطط الاستعداد للعام الدراسي، وشارك في تسليم الطلاب المقررات الدراسية، كما التقى الكادر التعليمي والإداري.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
01:52 AM

"آل شريم" في زيارة لمحافظي بارق والمجاردة ويشارك في تسليم المقررات بمدرستين

أكد دور الأسرة في المتابعة وحث أبنائهم على الانضباط لإنجاح العملية التعليمية

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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التقى مدير ‫تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم أمس الثلاثاء محافظي محافظتي المجاردة وبارق، كما زار مدرستين بالمحافظتين وشارك في تسليم المقررات والتقى الكوادر الإدارية والتعليمية.

يأتي هذا بناءً على توجيه وزير التعليم للالتقاء بالمسؤولين واستعراض جهود وزارة التعليم ممثلة في إدارة تعليم محايل عسيراستعدادًا لانطلاق العام الدراسي ١٤٤٢هـ بدأً بالحديث عن ترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم في المحافظات وخطة الإدارة لتسليم المقررات الدراسية، ومبادرة الإدارة (هذا واجبنا) لإيصال المقررات الدراسية لأبناء الشهداء وأبناء منسوبي التعليم المتوفين، وذوي الظروف الخاصة والحديث عن استعداد الإدارة في مجال المباني وصيانتها والتجهيزات المدرسية والأمن والسلامة، وتسجيل الطلاب والطالبات، وحركة النقل الداخلي، ومنصة (مدرستي)، التي أطلقتها وزارة التعليم واستعداد الإدارة للعمل عليها من خلال إعداد خطة للتدريب تستهدف كل شرائح العاملين في المجتمع التعليمي، وبين أوقات العمل في المنصة، بالإضافة إلى كل وسائل التعليم عن بعد.

وشدد "آل شريم" على دور الأسرة في المتابعة، وحث أبنائهم على الجدية والانضباط لإنجاح العملية التعليمية.

فيما زار مدير ‫تعليم محايل ثانوية جابر بن حيان في مكتب التعليم بمحافظة المجاردة؛ وثانوية اليمامة في مكتب التعليم بمحافظة بارق للاطمئنان على سير العمل ومتابعة خطط الاستعداد للعام الدراسي، وشارك في تسليم الطلاب المقررات الدراسية، كما التقى الكادر التعليمي والإداري.

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