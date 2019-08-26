النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سييرا": نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهيرنا

وصف لقاء الهلال بالصعب وطالب بمساندة اللاعبين

وصف المدير الفني لفريق الاتحاد "سييرا" مواجهة الهلال غداً الثلاثاء في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالصعبة، إلا أن فريقه أكمل جاهزيته للمواجهة وجاهز لتحقيق نتيجة إيجابية وخطوة أولى نحو خطف بطاقة التأهل.

وأبدى "سييرا" سعادته بترديد جماهير الاتحاد اسمه في المدرجات، مشيراً إلى أن الأهم هو مساندة وتحفيز اللاعبين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سييرا مساء اليوم قبل مواجهة الهلال المرتقبة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"سييرا": نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهيرنا
سبق

وصف المدير الفني لفريق الاتحاد "سييرا" مواجهة الهلال غداً الثلاثاء في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالصعبة، إلا أن فريقه أكمل جاهزيته للمواجهة وجاهز لتحقيق نتيجة إيجابية وخطوة أولى نحو خطف بطاقة التأهل.

وأبدى "سييرا" سعادته بترديد جماهير الاتحاد اسمه في المدرجات، مشيراً إلى أن الأهم هو مساندة وتحفيز اللاعبين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سييرا مساء اليوم قبل مواجهة الهلال المرتقبة.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
08:44 PM

"سييرا": نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهيرنا

وصف لقاء الهلال بالصعب وطالب بمساندة اللاعبين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
14
3,303

وصف المدير الفني لفريق الاتحاد "سييرا" مواجهة الهلال غداً الثلاثاء في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بالصعبة، إلا أن فريقه أكمل جاهزيته للمواجهة وجاهز لتحقيق نتيجة إيجابية وخطوة أولى نحو خطف بطاقة التأهل.

وأبدى "سييرا" سعادته بترديد جماهير الاتحاد اسمه في المدرجات، مشيراً إلى أن الأهم هو مساندة وتحفيز اللاعبين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سييرا مساء اليوم قبل مواجهة الهلال المرتقبة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,449
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,136
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,097
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,365

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة