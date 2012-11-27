كوريا الجنوبية: 569 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة.
وذكرت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 32887 إصابة و516 حالة وفاة.
سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة.
وذكرت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 32887 إصابة و516 حالة وفاة.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة.
وذكرت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 32887 إصابة و516 حالة وفاة.
سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة.
وذكرت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 32887 إصابة و516 حالة وفاة.