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"الصحة": تسجيل 302 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 407 خلال الـ24 ساعة الماضية

كوريا الجنوبية: 569 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة.

وذكرت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 32887 إصابة و516 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: 569 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة
سبق

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة.

وذكرت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 32887 إصابة و516 حالة وفاة.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
01:41 PM

كوريا الجنوبية: 569 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة.

وذكرت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 32887 إصابة و516 حالة وفاة.

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