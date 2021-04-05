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الأعلى منذ منتصف 2019.. التضخم في تركيا يتجاوز 16 %

عزل محافظ "المركزي" السابق فجأة دفع الليرة إلى مستويات منخفضة قياسية

أظهرت بيانات، اليوم الإثنين، أن التضخم في تركيا صعد إلى 16.19 بالمئة على أساس سنوي في مارس؛ مسجلاً أعلى مستوى منذ منتصف 2019؛ ليستمر الضغط على محافظ البنك المركزي الجديد شهاب قافجي أوغلو؛ للإبقاء على سياسة التشديد النقدي، بحسب ما نشرت "رويترز".

ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري 1.08 بالمئة وفقاً لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة مع توقعات استطلاع رويترز بزيادة 1.04 بالمئة في فبراير.

وبلغ معدل التضخم السنوي 15.61 بالمئة، وكانت توقعات استطلاع رويترز للمعدل السنوي في مارس عند 16.11 بالمئة، وهو أعلى كثيراً من الهدف الرسمي عند خمسة بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 4.13 بالمئة على أساس شهري، و31.2 بالمئة سنوياً، وفقاً للبيانات.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 19 بالمئة في مارس، مشيراً إلى مخاوف بشأن التضخم.. ولكن عزل محافظ البنك المركزي السابق فجأة دفع الليرة إلى مستويات منخفضة قياسية لتضيف ضغوطاً جديدة على التضخم.

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الأعلى منذ منتصف 2019.. التضخم في تركيا يتجاوز 16 %
سبق

أظهرت بيانات، اليوم الإثنين، أن التضخم في تركيا صعد إلى 16.19 بالمئة على أساس سنوي في مارس؛ مسجلاً أعلى مستوى منذ منتصف 2019؛ ليستمر الضغط على محافظ البنك المركزي الجديد شهاب قافجي أوغلو؛ للإبقاء على سياسة التشديد النقدي، بحسب ما نشرت "رويترز".

ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري 1.08 بالمئة وفقاً لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة مع توقعات استطلاع رويترز بزيادة 1.04 بالمئة في فبراير.

وبلغ معدل التضخم السنوي 15.61 بالمئة، وكانت توقعات استطلاع رويترز للمعدل السنوي في مارس عند 16.11 بالمئة، وهو أعلى كثيراً من الهدف الرسمي عند خمسة بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 4.13 بالمئة على أساس شهري، و31.2 بالمئة سنوياً، وفقاً للبيانات.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 19 بالمئة في مارس، مشيراً إلى مخاوف بشأن التضخم.. ولكن عزل محافظ البنك المركزي السابق فجأة دفع الليرة إلى مستويات منخفضة قياسية لتضيف ضغوطاً جديدة على التضخم.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
12:13 PM

الأعلى منذ منتصف 2019.. التضخم في تركيا يتجاوز 16 %

عزل محافظ "المركزي" السابق فجأة دفع الليرة إلى مستويات منخفضة قياسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات، اليوم الإثنين، أن التضخم في تركيا صعد إلى 16.19 بالمئة على أساس سنوي في مارس؛ مسجلاً أعلى مستوى منذ منتصف 2019؛ ليستمر الضغط على محافظ البنك المركزي الجديد شهاب قافجي أوغلو؛ للإبقاء على سياسة التشديد النقدي، بحسب ما نشرت "رويترز".

ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري 1.08 بالمئة وفقاً لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة مع توقعات استطلاع رويترز بزيادة 1.04 بالمئة في فبراير.

وبلغ معدل التضخم السنوي 15.61 بالمئة، وكانت توقعات استطلاع رويترز للمعدل السنوي في مارس عند 16.11 بالمئة، وهو أعلى كثيراً من الهدف الرسمي عند خمسة بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 4.13 بالمئة على أساس شهري، و31.2 بالمئة سنوياً، وفقاً للبيانات.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 19 بالمئة في مارس، مشيراً إلى مخاوف بشأن التضخم.. ولكن عزل محافظ البنك المركزي السابق فجأة دفع الليرة إلى مستويات منخفضة قياسية لتضيف ضغوطاً جديدة على التضخم.

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