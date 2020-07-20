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الأمن العام يحذر من إغراءات الكسب السريع عن طريق "الفوركس"

دعا للحذر في التعاطي مع إعلاناته والتأكد من تراخيص الجهات المعلنة

حذر الأمن العام السعودي، من إغراءات الكسب السريع في مجال الفوركس غير المرخص.

وقال الأمن العام عبر تغريدة: "احذر من خدعة الاستثمارات في الفوركس غير المرخص، والتي تعدك بأرباح عالية في وقت قصير".

وكان الأمن العام قد نصح في وقتٍ سابق، قبل الإقدام على أي نشاط تجاري في سوق العملات الأجنبية "الفوركس"، بالتأكد من حصول الجهة التي تنوي التعامل معها على التراخيص اللازمة من الجهات الإشرافية بالسعودية.

الأمن العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمن العام يحذر من إغراءات الكسب السريع عن طريق "الفوركس"
سبق

حذر الأمن العام السعودي، من إغراءات الكسب السريع في مجال الفوركس غير المرخص.

وقال الأمن العام عبر تغريدة: "احذر من خدعة الاستثمارات في الفوركس غير المرخص، والتي تعدك بأرباح عالية في وقت قصير".

وكان الأمن العام قد نصح في وقتٍ سابق، قبل الإقدام على أي نشاط تجاري في سوق العملات الأجنبية "الفوركس"، بالتأكد من حصول الجهة التي تنوي التعامل معها على التراخيص اللازمة من الجهات الإشرافية بالسعودية.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
04:47 PM

الأمن العام يحذر من إغراءات الكسب السريع عن طريق "الفوركس"

دعا للحذر في التعاطي مع إعلاناته والتأكد من تراخيص الجهات المعلنة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
3
1,297

حذر الأمن العام السعودي، من إغراءات الكسب السريع في مجال الفوركس غير المرخص.

وقال الأمن العام عبر تغريدة: "احذر من خدعة الاستثمارات في الفوركس غير المرخص، والتي تعدك بأرباح عالية في وقت قصير".

وكان الأمن العام قد نصح في وقتٍ سابق، قبل الإقدام على أي نشاط تجاري في سوق العملات الأجنبية "الفوركس"، بالتأكد من حصول الجهة التي تنوي التعامل معها على التراخيص اللازمة من الجهات الإشرافية بالسعودية.

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