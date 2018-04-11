أثنى البروفيسور محمد عمر مدير الجامعة الطبية في مدينة راولبندي الباكستانية، على جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي وما تقدمه من مساعدات طبية وإغاثية للمساهمة في التخفيف من جائحة كورونا، التي انتشرت في كل دول العالم. وأضاف عمر في خطاب شكر عبّر فيه عن تقدير الجامعة لما قدمته الندوة من حقائب صحية: أن جهود الندوة الإغاثية والطبية خففت الكثير من وطأة الأزمة. بدوره ثمّن مكتب الندوة في باكستان، جهود المملكة في مبادراتها الإنسانية وتعاونها العالمي لاحتواء الأزمة، وأثنى على الدعم السعودي للمحتاجين حول العالم.

مدير الجامعة الطبية بباكستان يثمّن جهود "الندوة" للتخفيف من جائحة كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-11 أثنى البروفيسور محمد عمر مدير الجامعة الطبية في مدينة راولبندي الباكستانية، على جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي وما تقدمه من مساعدات طبية وإغاثية للمساهمة في التخفيف من جائحة كورونا، التي انتشرت في كل دول العالم.



وأضاف عمر في خطاب شكر عبّر فيه عن تقدير الجامعة لما قدمته الندوة من حقائب صحية: أن جهود الندوة الإغاثية والطبية خففت الكثير من وطأة الأزمة.



بدوره ثمّن مكتب الندوة في باكستان، جهود المملكة في مبادراتها الإنسانية وتعاونها العالمي لاحتواء الأزمة، وأثنى على الدعم السعودي للمحتاجين حول العالم.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 01:57 PM

مدير الجامعة الطبية بباكستان يثمّن جهود "الندوة" للتخفيف من جائحة كورونا "عمر": مساعداتها خفّفت كثيرًا من وطأة الأزمة المنتشرة بالعالم أجمع





A A A





0 مشاركة

أثنى البروفيسور محمد عمر مدير الجامعة الطبية في مدينة راولبندي الباكستانية، على جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي وما تقدمه من مساعدات طبية وإغاثية للمساهمة في التخفيف من جائحة كورونا، التي انتشرت في كل دول العالم.



وأضاف عمر في خطاب شكر عبّر فيه عن تقدير الجامعة لما قدمته الندوة من حقائب صحية: أن جهود الندوة الإغاثية والطبية خففت الكثير من وطأة الأزمة.



بدوره ثمّن مكتب الندوة في باكستان، جهود المملكة في مبادراتها الإنسانية وتعاونها العالمي لاحتواء الأزمة، وأثنى على الدعم السعودي للمحتاجين حول العالم.