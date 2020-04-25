"الأرصاد": أمطار رعدية على الرياض والشرقية وعسير والباحة وجازان

رياح سطحية على 7 مناطق بينها المدينة المنوّرة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنوّرة، الشرقية)، فيما تهطل أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الرياض، الشرقية، عسير، الباحة، جازان).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي، وشرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.