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ارتفاع عدد ضحايا انفجار بالصين.. شاهد لحظة طار خزان الغاز في الهواء

سبب الحادث قيد التحقيق

ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية يوم الأحد، أن عدد قتلى انفجار شاحنة خزان غاز جنوبي شرق البلاد، قد وصل إلى 19 شخصًا، كما أصيب 172 آخرون.

وحسب وكالة "رويترز"، جاء في تقرير سابق أن الشاحنة التي كانت تحمل غاز البترول المسال انفجرت عند مخرج طريق سريع في تايتشو بإقليم تشجيانغ عصر السبت. وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام حكومية، ألسنة اللهب تتصاعد عاليًا في السماء جراء الانفجار.

وأوضحت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية، أن الانفجار أدى إلى قذف خزان الغاز في الهواء، فطار نحو 100 متر قبل أن يهوي على مبانٍ تابعة لمصنع محلي يقع قرب الطريق؛ مما تسبب في حدوث انفجار ثان.

وبثت وسائل إعلام محلية لقطات للخزان أثناء طيرانه في الهواء، والحرائق التي اشتعلت في المنطقة.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن سبب الحادث قيد التحقيق، وأن اللجنة الحكومية المسؤولة عن السلامة طالبت بالانتهاء من التحقيق في وقت محدد، دون أن تحدد هذه المدة.

وذكر التقرير أن اللجنة دعت شرطة المرور إلى تعزيز إنفاذ القانون الخاص بالمركبات مثل تلك التي تحمل مواد كيماوية خطرة.

الصين خزان الغاز

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ارتفاع عدد ضحايا انفجار بالصين.. شاهد لحظة طار خزان الغاز في الهواء
سبق

ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية يوم الأحد، أن عدد قتلى انفجار شاحنة خزان غاز جنوبي شرق البلاد، قد وصل إلى 19 شخصًا، كما أصيب 172 آخرون.

وحسب وكالة "رويترز"، جاء في تقرير سابق أن الشاحنة التي كانت تحمل غاز البترول المسال انفجرت عند مخرج طريق سريع في تايتشو بإقليم تشجيانغ عصر السبت. وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام حكومية، ألسنة اللهب تتصاعد عاليًا في السماء جراء الانفجار.

وأوضحت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية، أن الانفجار أدى إلى قذف خزان الغاز في الهواء، فطار نحو 100 متر قبل أن يهوي على مبانٍ تابعة لمصنع محلي يقع قرب الطريق؛ مما تسبب في حدوث انفجار ثان.

وبثت وسائل إعلام محلية لقطات للخزان أثناء طيرانه في الهواء، والحرائق التي اشتعلت في المنطقة.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن سبب الحادث قيد التحقيق، وأن اللجنة الحكومية المسؤولة عن السلامة طالبت بالانتهاء من التحقيق في وقت محدد، دون أن تحدد هذه المدة.

وذكر التقرير أن اللجنة دعت شرطة المرور إلى تعزيز إنفاذ القانون الخاص بالمركبات مثل تلك التي تحمل مواد كيماوية خطرة.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
11:07 AM

ارتفاع عدد ضحايا انفجار بالصين.. شاهد لحظة طار خزان الغاز في الهواء

سبب الحادث قيد التحقيق

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
2,493

ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية يوم الأحد، أن عدد قتلى انفجار شاحنة خزان غاز جنوبي شرق البلاد، قد وصل إلى 19 شخصًا، كما أصيب 172 آخرون.

وحسب وكالة "رويترز"، جاء في تقرير سابق أن الشاحنة التي كانت تحمل غاز البترول المسال انفجرت عند مخرج طريق سريع في تايتشو بإقليم تشجيانغ عصر السبت. وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام حكومية، ألسنة اللهب تتصاعد عاليًا في السماء جراء الانفجار.

وأوضحت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية، أن الانفجار أدى إلى قذف خزان الغاز في الهواء، فطار نحو 100 متر قبل أن يهوي على مبانٍ تابعة لمصنع محلي يقع قرب الطريق؛ مما تسبب في حدوث انفجار ثان.

وبثت وسائل إعلام محلية لقطات للخزان أثناء طيرانه في الهواء، والحرائق التي اشتعلت في المنطقة.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن سبب الحادث قيد التحقيق، وأن اللجنة الحكومية المسؤولة عن السلامة طالبت بالانتهاء من التحقيق في وقت محدد، دون أن تحدد هذه المدة.

وذكر التقرير أن اللجنة دعت شرطة المرور إلى تعزيز إنفاذ القانون الخاص بالمركبات مثل تلك التي تحمل مواد كيماوية خطرة.

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