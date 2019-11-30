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الشرطة البريطانية تكشف هوية منفّذ الهجوم الإرهابي في لندن

"عثمان خان 28 عاماً" .. أُفرج عنه من السجن في ديسمبر 2018

كشفت الشرطة البريطانية عن اسم الشخص الذي قتل، أمس، شخصَيْن طعناً في لندن، ووصف السلطات الحادث بأنه "هجوم إرهابي".

وقال مساعد قائد شرطة مكافحة الإرهاب ببريطانيا، نيل باسو: "الآن يمكننا أن نؤكّد رسمياً هوية المشتبه فيه، وهو عثمان خان؛ البالغ من العمر 28 عاماً الذي كان يعيش في ستافوردشاير".

وأضاف: "هذا الشخص كان معروفاً للسلطات وأُدين في 2012 بجرائم إرهابية".

وتابع: "أُفرج عنه من السجن في ديسمبر 2018 بشروط، وبوضوح فإن إحدى نقاط التحقيق الرئيسة الآن هو تحديد كيف تمكّن من تنفيذ هذا الهجوم".

وقتلت الشرطة البريطانية "عثمان خان"؛ الذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً زائفاً، وطعن عدداً من الأشخاص بالقرب من جسر لندن، قبل أن يطرحه المارة أرضاً، وأكّدت الشرطة مقتل شخصَيْن وإصابة 3 آخرين في الهجوم.

وعلّق حزبا المحافظين والعمال حملاتهما الانتخابية عقب الهجوم الذي يأتي قُبيل أيام من الانتخابات التشريعية.

الشرطة البريطانية هجوم إرهابي

الرئيسية/ أخبار العالم

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الشرطة البريطانية تكشف هوية منفّذ الهجوم الإرهابي في لندن
سبق

كشفت الشرطة البريطانية عن اسم الشخص الذي قتل، أمس، شخصَيْن طعناً في لندن، ووصف السلطات الحادث بأنه "هجوم إرهابي".

وقال مساعد قائد شرطة مكافحة الإرهاب ببريطانيا، نيل باسو: "الآن يمكننا أن نؤكّد رسمياً هوية المشتبه فيه، وهو عثمان خان؛ البالغ من العمر 28 عاماً الذي كان يعيش في ستافوردشاير".

وأضاف: "هذا الشخص كان معروفاً للسلطات وأُدين في 2012 بجرائم إرهابية".

وتابع: "أُفرج عنه من السجن في ديسمبر 2018 بشروط، وبوضوح فإن إحدى نقاط التحقيق الرئيسة الآن هو تحديد كيف تمكّن من تنفيذ هذا الهجوم".

وقتلت الشرطة البريطانية "عثمان خان"؛ الذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً زائفاً، وطعن عدداً من الأشخاص بالقرب من جسر لندن، قبل أن يطرحه المارة أرضاً، وأكّدت الشرطة مقتل شخصَيْن وإصابة 3 آخرين في الهجوم.

وعلّق حزبا المحافظين والعمال حملاتهما الانتخابية عقب الهجوم الذي يأتي قُبيل أيام من الانتخابات التشريعية.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
10:34 AM

الشرطة البريطانية تكشف هوية منفّذ الهجوم الإرهابي في لندن

"عثمان خان 28 عاماً" .. أُفرج عنه من السجن في ديسمبر 2018

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت الشرطة البريطانية عن اسم الشخص الذي قتل، أمس، شخصَيْن طعناً في لندن، ووصف السلطات الحادث بأنه "هجوم إرهابي".

وقال مساعد قائد شرطة مكافحة الإرهاب ببريطانيا، نيل باسو: "الآن يمكننا أن نؤكّد رسمياً هوية المشتبه فيه، وهو عثمان خان؛ البالغ من العمر 28 عاماً الذي كان يعيش في ستافوردشاير".

وأضاف: "هذا الشخص كان معروفاً للسلطات وأُدين في 2012 بجرائم إرهابية".

وتابع: "أُفرج عنه من السجن في ديسمبر 2018 بشروط، وبوضوح فإن إحدى نقاط التحقيق الرئيسة الآن هو تحديد كيف تمكّن من تنفيذ هذا الهجوم".

وقتلت الشرطة البريطانية "عثمان خان"؛ الذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً زائفاً، وطعن عدداً من الأشخاص بالقرب من جسر لندن، قبل أن يطرحه المارة أرضاً، وأكّدت الشرطة مقتل شخصَيْن وإصابة 3 آخرين في الهجوم.

وعلّق حزبا المحافظين والعمال حملاتهما الانتخابية عقب الهجوم الذي يأتي قُبيل أيام من الانتخابات التشريعية.

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