الملك يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

بالصياهد في نسخته الرابعة.. كان في استقباله ولي العهد

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالصياهد الجنوبية للدهناء اليوم، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المهرجان، كان في استقباله -رعاه الله- الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل.

كما كان في الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان فهد بن فلاح بن حثلين.

إثر ذلك، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- كلاً من ولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وممثل ملك مملكة البحرين الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، ووزير الشؤون الرياضية لسلطنة عمان الشيخ سعد محمد السعدي، والشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، والشيخ مبارك بن خليفة آل ثاني، والشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، والشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، والشيخ خالد بن خليفة آل ثاني.

عقب ذلك، توجه خادم الحرمين الشريفين، وضيوف المهرجان، إلى المنصة الرئيسة للحفل، حيث عزف السلام الملكي.

ثم بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

بعد ذلك، ألقى رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف العام على المهرجان فهد بن فلاح بن حثلين كلمة ثمن فيها رعاية وتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لحفل ختام المهرجان في نسخته الرابعة، عاداً نجاح النسخة الحالية ثمرة من ثمار الأمر السامي بإنشاء نادي للإبل الذي جمع ونظم ملاك الإبل والمعتنين بها تحت إشراف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، الذي يقدم كل ما من شأنه نجاح نادي الإبل وتطويره.

وقال: "بات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وجهة لكل الملاك داخل حدود وطننا الحبيب، بل تعداه ليجمع أشقائنا في الخليج والوطن العربي، وطموحاتنا تتعالى بدعمكم وتوجيهكم، ليكون هذا التجمع الكبير مقصداً لكل المهتمين بهذا الموروث التاريخي في جميع أنحاء العالم".

ورفع "ابن حثلين" الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- لقبوله إطلاق أسماء (بيرق المؤسس) و(سيف الملك) و(شلفا ولي العهد) على جوائز المهرجان، مشيراً إلى أن هذه الأسماء أعطت وهجاً كبيراً للمسابقات التي أطلقت عليها، وأوجدت الرغبة الكبيرة لدى ملاك الإبل للمشاركة في مسابقات المهرجان، حيث أصبحوا يتنافسون لتعزيز ملكياتهم بأجود الأنواع، وهو أمر أنعش قطاع الإبل بشكل كبير وملموس.

ولفت إلى أن نادي الإبل أطلق حزمة قرارات اقتصادية ستساهم ـ بإذن الله ـ في تطوير هذا القطاع، وتشكل عامل جذب للاستثمارات فيه، وفي بناء اقتصاد مزدهر لوطن كبير وطموح، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على المملكة أمنها ورخاءها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويسدد خطاهم.